Хамовнический суд Москвы 28 апреля вынес решения о заочном аресте сразу по нескольким военнослужащим ВСУ. Всем им вменяют терроризм, сопряженный с гибелью людей (п.«б», ч.3 ст.205 УК РФ). Один из арестованных — Ярослав Козуб, который в 2025 году получил звание героя Украины, обратил внимание RTVI.

Звание героя Украины майору Козубу присвоил президент страны Владимир Зеленский 6 февраля 2025 года. Известно, что Козуб принимал участие в боевых действиях в Донбассе после 2014 года в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая действовала на Мариупольском направлении. После 24 февраля 2022 года Козуб воевал против российской армии и, судя по заочному обвинению, занимался террористической деятельностью.

Кроме того, обратил внимание RTVI, в Хамовническом суде зарегистрировано ходатайство о заочном аресте младшего лейтенанта в составе 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Украины Владимира Савко-Бахтеева. Его подразделение, в частности, участвовало во вторжении в Курскую область. В июле 2024 года Зеленский присвоил Савко-Бахтееву звание героя Украины. До начала российской военной спецоперации, Савко-Бахтеев, как и Козуб, принимал участие в т.н. АТО в Донбассе и получал за это награды от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Савко-Бахтеев также обвиняется по статье о терроризме.

Кроме того, Хамовнический суд Москвы по аналогичным обвинениям заочно арестовал украинских военнослужащих Смекалова, Зайцева, Владимира Хруща, Ярослава Салимовского и Михаила Волосюка. Последний, судя по базам, которые ведут российские волонтеры, идентифицирующие украинских военных, служил в 83-м центре информационно-психологических операций, а Салимовский — оператором БПЛА. В России им грозит до 20 лет лишения свободы.

Судя по всему, все заочно арестованные — проходят по уголовному делу, связанному со вторжением ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Следственный комитет квалифицировал действия украинской армии как терроризм. Российские суды за преступления в Курской области, как ранее заявлял председатель СКР Александр Бастрыкин, уже вынесли приговоры в отношении 98 военнопленных. Дела в отношении еще почти 200 человек расследуются. Кроме того, как отмечали в апреле 2025 года в Генеральной прокуратуре России, к началу месяца в суды были направлены дела для заочного рассмотрения в отношении 19 лиц, связанных со вторжением в Курскую область.