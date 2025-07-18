Басманный суд Москвы 18 июля заочно арестовал сооснователя компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч.5, ст. 291 УК РФ). Бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.

Решение о заочном аресте Мацоцкого вынес судья Константин Очиров. В чем конкретно обвиняется бизнесмен — неизвестно. Как сообщили в пресс-службе столичных судов, срок заочного ареста — два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с момента его задержания в стране.

«Интерфакс» уточняет, что Мацоцкий объявлен розыск. Вместе с тем, как убедился RTVI, в розыскной базе данных МВД фамилии бизнесмена пока нет. Источник РБК уточнил, что Мацоцкий покинул Россию.

Сергею Мацоцкому 63 года. Вместе с Анатолием Карачинским он является сооснователем одного из крупнейших российских IT-холдингов IBS. В 2020 году Мацоцкий после раздела бизнеса вышел из IBS, однако остался владельцем нескольких компаний, входящих в холдинг. Для их управления он учредил «ГС-Инвест». При этом Cnews писало, что в 2023 году бизнесмен продал свою долю в холдинге менеджменту. По данным системы «Спарк», активы «ГС-Инвест» на год продажи своей доли Мацоцким оценивались в 4,5 млрд рублей. Чистая прибыль холдинга по итогам года составила почти 5,2 млрд рублей.

С 2020 по 2022 годы Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-Банка. С 2021 по 2022 годы — совет директоров «Вымпелкома». Согласно рейтингу Tadviser, в 2022 году Мацоцкий входил в 20-ку самых богатых IT-шников России.