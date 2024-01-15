Дорогомиловский суд Москвы признал запрещенными к распространению три публикации вакансий «только для славян». Об этом 15 января сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Объявления были размещены в профильных сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Работодатели искали комплектовщика хлебобулочных изделий, рабочих на строительный объект и сотрудника в магазин одежды. Зарплаты, график и месторасположение для всех вакансий были разными, при этом вне зависимости от места работы соискатель должен был быть славянином.

«По версии следствия, в данных объявлениях выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку», — отметили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иск подали сотрудники прокуратуры. Самая свежая вакансия датируется 2022 годом, две другие опубликованы в 2021-м и 2017-м.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», суд признал посты во «ВКонтакте» пропагандой экстремизма — в ближайшее время их внесут в реестр Роскомнадзора. При этом телеграм-канал отмечает, что компаниям удается обходить запрет на нарушение «равенства прав и свобод человека и гражданина», который предусмотрен ст. 136 УК. Так, формулировка «только для славян» в свежих объявлениях заменена требованием наличия у кандидата «славянской внешности», утверждают «Осторожно, новости».

Среди прочего, РБК со ссылкой на сервис The Meters указывает, что в марте 2021 17% собственников были готовы сдать жилье «только славянам». В Москве и Санкт-Петербурге это был каждый шестой арендодатель. Как писало издание, уровень дискриминации по национальному признаку зависит от цены: чем ниже стоимость аренды, тем выше шанс с ней столкнуться.

С февраля 2022 года интернет-сервис продажи и аренды жилья ЦИАН запретил в объявлениях дискриминирующие формулировки.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — такое объяснение было опубликовано на сайте сервиса.