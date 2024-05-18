Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 31-летнего местного жителя Артема Табачука, обвиняемого в избиении до смерти своей девушки, вокалистки группы Una Анастасии Котовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В пресс-службе рассказали, что Табачука задержали 16 мая, в тот же день ему предъявили обвинение. Мужчина полностью признал вину и дал показания против себя. Суд отправил его в СИЗО до 15 июля.

По версии следствия, Табачук, находясь в квартире дома по Тверской улице в Колпине в состоянии алкогольного опьянения, вечером 15 мая «нанес [потерпевшей] правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище». От полученных травм женщина умерла на месте.

Как сообщает «Фонтанка», личность погибшей установлена — это солистка группы Una Анастасия Котова. Издание отмечает, что в день убийства сожитель певицы сам позвонил в экстренные службы и рассказал, что после драки девушка лежит в крови. Приехавшие на место полицейские обнаружили 37-летнюю Котову мертвой.

По информации «Фонтанки», Табачук ранее был трижды судим за грабежи.

Группа Una подтвердила информацию о смерти Котовой. В сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте», сообщается, что 15 мая вокалистка «трагически погибла».

Других подробностей группа не привела.