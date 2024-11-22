Суд в Санкт-Петербурге приговорил сотрудника полиции к двум годам лишения свободы условно за избиение задержанного. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов, речь идет об инспекторе мобильного взвода патрульно-постовой службы, которого вызвали, чтобы он снял наручники с мужчины.

Полицейский превысил должностные полномочия: сначала он ударил задержанного из-за неприязни, а затем взял его в захват, пнул ногой в живот и сделал подсечку. После того, как пострадавший упал, сотрудник полиции снова его ударил.

Задержанный в результате получил ушиб головы. Полицейский признал вину, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел заслуги инспектора на службе.

Ранее в ноябре сроки за взятку и превышение должностных полномочий дали двум бывшим полицейским в Краснодарском крае. По данным следствия, в декабре прошлого года участковый должен был провести проверку по факту избиения мужчины, но вместе со своим теперь уже бывшим начальником согласился на взятку в размере 150 тыс. рублей за непривлечение виновного к ответственности.

Силовики сфальсифицировали материалы проверки, благодаря чему было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Человек, давший взятку, после этого сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. Полицейских задержали сотрудники ФСБ.