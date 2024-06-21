Суд в США рассекретил видео подготовки теракта 11 сентября 2001 года

Телеканал CBS опубликовал видеозапись, предположительно сделанную гражданином Саудовской Аравии на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году в рамках подготовки к террористическим актам 11 сентября 2001 года.

По информации журналистов, в их распоряжении оказались материалы, которые ранее были засекречены Федеральным судом. Это видеозапись, которую, по данным ФБР, мог создать агент внешней разведки Саудовской Аравии, тесно связанный с угонщиками самолетов во время теракта 2001 года.

На записи мужчина представляется как Омар аль-Баюми и рассказывает о ландшафте вокруг Капитолия на арабском языке. Он также несколько раз говорит своим собеседникам, что «передаст» или «покажет» им, что находится на государственной территории.

На протяжении нескольких дней мужчина записывал на видео проходы в Капитолий, охранников, сотрудников досмотра и т. д. На одном из роликов он упоминает, что поблизости расположен аэропорт.

По словам агента Федеральной службы безопасности США Ричарда Ламберта, который участвовал в следствии по делу о теракте, видео было снято не раньше марта, т. к. в этот период высокопоставленные члены террористической организации «Аль-Каида»* еще не остановили свой выбор на конкретной цели в США для нападения.

Ламберт назвал опубликованные материалы «очень крупным кирпичом в огромную стену доказательств», которые дают основания полагать, что Саудовская Аравия может быть вовлечена в атаки 11 сентября.

Агент ФБР в отставке Кен Уильямс в разговоре с телеканалом выразил категорическое несогласие с заявлением представителей Саудовской Аравии о том, что аль-Баюми снял видео в статусе простого туриста.

В 2022 году CBS продемонстрировал кадры, снятые незадолго до нападения в сентябре 2001 года, на которых были предположительно засняты причастные террористы.

По словам представителей телеканала, эти кадры попали в правоохранительные органы Великобритании спустя две недели после атаки, но так и не были сделаны достоянием широкой общественности за это время.

На кадрах запечатлены Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар, которые угнали самолеты, использованные для атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Оператор заснял их на вечере в квартире в Сан-Диего в феврале 2000 года. Помимо этого, на записи оказался и аль-Баюми.