Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиняемого в пособничестве террористической организации, создании преступной организации, махинациях при проведении тендеров и взяточничестве. Об этом сообщает Cumhuriyet.
Имамоглу задержали 19 марта после обысков в его резиденции. Вместе с ним были задержаны еще почти 100 человек, включая других политиков, а также журналистов и бизнесменов.
По версии прокуратуры, Имамоглу и другие чиновники мэрии Стамбула якобы поддерживали «постоянные и обширные» контакты с одним из предполагаемых высокопоставленных членов политического крыла Рабочей партии Курдистана Азадом Барышем. Обвинение считает, что Имамоглу сыграл решающую роль в назначении в городской совет людей, связанных с РПК, и был полностью осведомлен об их связях.
Имамоглу также вменяется использование своих полномочий для манипулирования городскими тендерами и хищения государственных средств. Власти считают, что в мошеннических схемах участвовали близкие соратники Имамоглу, с которыми он работал на прежнем посту и которых назначил на руководящие должности, будучи мэром Стамбула.
22 марта Имамоглу дал показания по обоим расследованиям и отверг все обвинения. Около суда, куда накануне вечером доставили Имамоглу, случилась стычка между адвокатами, которые хотели попасть внутрь, и полицейскими, заявившими, что в здание будут пускать по спискам, передает CNN Turk.
Задержание мэра Стамбула произошло за несколько дней до праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая планировала выдвинуть политика кандидатом в президенты Турции на выборах 2028 года. Имамоглу называют главным политическим соперником действующего турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
За день до задержания Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу о высшем образовании, что не позволяет ему баллотироваться на выборах. Эти события спровоцировали массовые протесты, главной движущей силой которых стали студенты. Власти крупных городов ввели временные запреты на шествия и митинги, а турецким СМИ запретили показывать их в прямом эфире.
Эрдоган назвал НРП назвал НРП «кучкой грабителей», которые пытаются протестами отвлечь избирателей от собственных проблем. Путь протестных акций президент Турции назвал тупиковым, заявив, что власти республики не сдадутся «перед уличным террором и вандализмом».
Протесты в Турции продолжаются
Несмотря на предостережения властей и прямые запреты, протесты в Турции не утихают. 22 марта акции прошли в Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье и других городах. Между полицией и демонстрантами возникали столкновения. Полицейские применяли слезоточивый газ и водометы, протестующие закидывали их файерами, бутылками и камнями, передает ABC Gazetesi.
В Стамбуле полицейские остановили протестующих, которые хотели пройти шествием от района Сарачхане до площади Таксим, а также разогнала толпу, собравшуюся у здания городского муниципалитета. В Измире протестующие бросали камни, палки и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников сил безопасности, а также блокировали дороги, переворачивая мусорные контейнеры.
Министр иностранных дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 323 участников протестов. По его словам, во время демонстраций в Стамбуле в одного из полицейских плеснули кислотой.
Управление губернатора Стамбула продлило запрет на демонстрации до 27 марта, а также распространило его на закрытые помещения. Кроме того, введены ограничения на массовый въезд и выезд из города лицам и группам, подозреваемым в незаконной деятельности.
Глава Высшего совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин объявил, что регулятор может приостановить вещание и лишить лицензии телеканалы, которые призывают общественность выходить на улицы, вещают вне закона, транслируют комментарии представителей незаконных организаций, а также предвзятые заявления и передачи, содержащие оскорбления или угрозы в адрес государственных деятелей, судебных органов, правоохранителей и сотрудников служб безопасности.
После этого телеканалы TRT Haber, NTV и CNN Turk прекратили прямые трансляции, но продолжили освещать протесты через комментарии политологов.
Акции в поддержку Имамоглу проходили и в других странах — Англии, Германии, Нидерландах и Испании, пишет Cumhuriyet. В Лондоне демонстранты после задержания мэра Стамбула возложили черные венки перед посольством Турции. 22 марта более тысячи человек прошли маршем от Трафальгарской площади к резиденции премьер-министра. Протесты прошли в Амстердаме, Риме, Милане, Барселоне, Мадриде, Берлине, Штутгарте, Франкфурте и Мюнхене.
Мэры 23 европейских городов, включая Амстердам, Афины, Брюссель, Рим и Хельсинки, подписали заявление в поддержку Имамоглу, подготовленное по инициативе мэра Парижа Анн Идальго. Совет Европы расценил задержание мэра Стамбула как проявление «политического давления» и сообщил, что внесет этот вопрос в повестку дня заседания 24 марта. Обеспокоенность задержанием Имамоглу выразили канцлер Германии Олаф Шольц, МИД Германии и Франции.