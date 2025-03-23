Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиняемого в пособничестве террористической организации, создании преступной организации, махинациях при проведении тендеров и взяточничестве. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Имамоглу задержали 19 марта после обысков в его резиденции. Вместе с ним были задержаны еще почти 100 человек, включая других политиков, а также журналистов и бизнесменов.

По версии прокуратуры, Имамоглу и другие чиновники мэрии Стамбула якобы поддерживали «постоянные и обширные» контакты с одним из предполагаемых высокопоставленных членов политического крыла Рабочей партии Курдистана Азадом Барышем. Обвинение считает, что Имамоглу сыграл решающую роль в назначении в городской совет людей, связанных с РПК, и был полностью осведомлен об их связях.

Имамоглу также вменяется использование своих полномочий для манипулирования городскими тендерами и хищения государственных средств. Власти считают, что в мошеннических схемах участвовали близкие соратники Имамоглу, с которыми он работал на прежнем посту и которых назначил на руководящие должности, будучи мэром Стамбула.

22 марта Имамоглу дал показания по обоим расследованиям и отверг все обвинения. Около суда, куда накануне вечером доставили Имамоглу, случилась стычка между адвокатами, которые хотели попасть внутрь, и полицейскими, заявившими, что в здание будут пускать по спискам, передает CNN Turk.

Задержание мэра Стамбула произошло за несколько дней до праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая планировала выдвинуть политика кандидатом в президенты Турции на выборах 2028 года. Имамоглу называют главным политическим соперником действующего турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

За день до задержания Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу о высшем образовании, что не позволяет ему баллотироваться на выборах. Эти события спровоцировали массовые протесты, главной движущей силой которых стали студенты. Власти крупных городов ввели временные запреты на шествия и митинги, а турецким СМИ запретили показывать их в прямом эфире.

Эрдоган назвал НРП назвал НРП «кучкой грабителей», которые пытаются протестами отвлечь избирателей от собственных проблем. Путь протестных акций президент Турции назвал тупиковым, заявив, что власти республики не сдадутся «перед уличным террором и вандализмом».

Протесты в Турции продолжаются