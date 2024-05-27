Суд в турецком городе Эрзурум вынес оправдательный приговор 30-летнему Мохаммеду Низару Арнабеху, который обвинялся в убийстве российской фемактивистки Анастасии Емельяновой. Об этом 27 мая сообщил портал Gazete Duvar.



Арнабеха обвиняли в умышленном убийстве (ст. 82 УК Турции). Обвинение требовало для него пожизненное заключение, сообщали турецкие издания DHA и NTV. По версии следствия, он избил свою невесту и порезал ей ногу осколком стекла, в результате чего та скончалась от кровопотери.

Во время судебного процесса были рассмотрены переписки Емельяновой и Арнабеха, записи их телефонных разговоров и данные смарт-часов, снятых с руки погибшей. Также к делу были приложены фотоматериалы и записи с камер. Суд рассмотрел предоставленные улики, но не нашел прямого доказательства вины Арнабеха.

Изучение данных со смарт-часов также не дало суду оснований, чтобы вынести обвинительный приговор: был установлен момент потери пульса у девушки в день смерти, однако после этого задокументирована запись разговора Емельяновой и Арнабеха.

Адвокат Арнабеха Йылмаз Челик заявил, что недоволен мотивировкой решения суда и будет подавать апелляцию.

«Нас оправдали из-за отсутствия доказательств. Но наше убеждение заключается в том, что преступления вообще не было. Справедливость восторжествовала, хотя и с опозданием», — сказал он в интервью Gazete Duvar.

Юрист семьи Емельяновой Бегюм Осма заявила, что она опечалена решением суда.

«Мы столкнулись с неожиданным оправдательным приговором. Но решение еще не является окончательным. Мы воспользуемся своим правом на апелляцию и приложим все усилия, чтобы раскрыть правду», — сказала она.

По словам адвоката, Арнабех несколько раз менял свои показания, чтобы запутать следствие.

Что известно об убийстве Анастасии Емельяновой

Анастасия Емельянова уехала из России в Турцию летом 2022 года. Там она работала системным администратором в одной из местных компаний и познакомилась с Мохаммадом Низаром Арнабехом, студентом инженерного факультета местного университета. Он вырос в Сирии, затем перебрался в Турцию и получил там статус беженца.

Емельянова была найдена мертвой в сентябре 2023 года в своей съемной квартире в Эрзуруме, куда за месяц до этого она переехала из Стамбула вместе с Арнабехом. Фемактивистка скончалась от резаных ран и потери крови. Ей на тот момент было 32 года.

Задержанный по подозрению в убийстве Арнабех на допросе рассказал, что 20 сентября 2023 года у него с Емельяновой произошла ссора. В частности, обвиняемый говорил, что в тот день случайно толкнул сожительницу, из-за чего та упала на стеклянный журнальный столик, но этого он якобы не видел, потому что ушел из дома. Как утверждал Арнабех, спустя несколько часов он решил позвать на помощь соседей, после чего на место приехали скорая помощь и полиция, но спасти женщину не удалось.

Позже обвиняемый заявил, что несколько раз ударил Емельянову в левую ногу куском стекла, который откололся от поврежденного стола, пишет «Медиазона»*. Затем Арнабех снова изменил свои показания и стал говорить, что в день смерти россиянки его вообще не было в съемной квартире, а также что она порезалась сама. Адвокаты обвиняемого тоже настаивали на том, что мужчины не было дома в тот день. По их версии, он вышел из квартиры после ссоры, а когда вернулся, Емельянова была уже мертва.

Адвокат семьи Емельяновой Бегюм Осма заявляла, что в заключении из морга говорилось о многочисленных повреждениях мягких тканей и синяках на теле фемактивистки, пишет «Медиазона»*.

Анастасия Емельянова была одной из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют». В разное время участвовала в антивоенных митингах и акциях «Партии мертвых», «Весны» и арт-группы «Родина». Также организовывала благотворительные акции и помогала проекту по борьбе с гендерным неравенством «Ребра Евы».

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