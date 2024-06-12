Суд в ЮАР выдал ордер на арест активов компании Google South Africa (SA) по делу о блокировке YouTube-канала Фонда православного телевидения (Foundation for Orthodox Television), к которому относится телеканал «Спас». Об этом сообщил портал Moneyweb.

Решение южноафриканского суда стало продолжением дела против головной компании Google LLC в России в 2023 году. Тогда суд в Москве по иску Фонда православного телевидения обязал Google разблокировать YouTube-канал «Спас». В случае неисполнения судебного решения IT-корпорация должна выплачивать телеканалу компенсацию в размере 100 тыс. рублей в день.

По данным портала, IT-гигант не восстановил доступ к каналу «Спаса», после чего российские юристы обратились к коллегам из южноафриканской компании Pagel Schulenburg Attorneys, чтобы в ЮАР также поддержали решение российского суда.

Юрист Pagel Schulenburg Attorneys Хьюго Джонстон, который занимается этим делом в ЮАР, рассказал, что для поддержки российского постановления в южноафриканском суде пришлось объединить акции и товарные знаки Google LLC и Google SA. После этого в ЮАР завели дело о нарушениях IT-компании, а позже Верховный суд поддержал российскую сторону и согласился с арестом активов Google.

Согласно порталу, активы IT-компании в ЮАР будут заморожены на неопределенный срок.

Как отметил юрист Джонстон, ЮАР не выносила решения о необходимости Google выплатить компенсацию российскому телеканалу. «Мы просто просим суд признать иностранное решение», — говорит Джонстон.

Телеграм-канал «Последний Инсайдер» пишет, что это дело иллюстрирует «обостряющуюся анти-неоколониальную борьбу с политически-мотивированной корпорацией Google за свободу слова». По мнению авторов канала, ситуация демонстрирует, что российская судебная система становится «новым центром юрисдикции в цифровую эпоху», и некоторые государства, в данном случае, например, ЮАР, готовы поддерживать российское законодательство.

Телеграм-канал «Блок» отмечает, что российские юристы направили аналогичные ходатайства против Google LLC «во многие страны мира в суды разных юрисдикций».

YouTube принадлежит американской IT-корпорации Google. Аудитория сервиса превышает 2 млрд активных пользователей в месяц.