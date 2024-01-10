Никулинский суд Москвы решил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича — основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска», говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы от 10 января 2024 года Мартич Петара признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — говорится в сообщении.

Музыканту назначили административный штраф в размере 20 тыс. рублей с выдворением за пределы России.

Петару Мартичу 30 лет, он родился в Белграде, а в 1997 году переехал с родителями в Сочи, затем вернулся обратно. В 2002 году его семья переехала в Москву, где он учился в школе, поступил на журфак, но в итоге уехал учиться в Университет искусств в Борнмуте. Его музыкальная карьера началась с рэп-проекта «Прыгай киска» вместе с с Кириллом Городним. В 2014 году совместно с Григорием Драчем Мартич основал новый проект — группу «Пасош».