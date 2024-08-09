Бывшего руководителя департамента Пенсионного фонда Евгения Никитина приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на решение Пресненского суда Москвы.

Кроме того, мужчине назначили штраф в размере однократной суммы взятки. Эта сумма составила 190 762 500 рублей. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также полномочий представителя власти. Срок лишения составил десять лет.

Суд также приговорил бывших топ-менеджеров фонда Александра Руднева, Евгения Турчака и Рубена Энфиаджяна к 12 годам исправительной колонии строгого режима и назначил каждому из них штраф в размере 190 762 500 рублей. Аналогичный штраф также должен выплатить их коллега Константин Янкин, который был приговорен к 11 годам лишения свободы.

В исправительную колонию на шесть лет также отправится представитель группы компаний «РедСис» Дмитрия Радченко. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 10 млн рублей за дачу взятки в особо крупном размере. Радченко взяли под стражу в здании суда.

По версии Генеральной прокуратуры, бывшие сотрудники Пенсионного фонда с 2016 по 2019 год получали взятки от владельцев групп компаний «Техносерв» и «Редсис» Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Радченко, а в обмен предоставляли помощь в заключении государственных контрактов. Общая сумма госконтрактов составила 18 млрд рублей.