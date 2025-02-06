Химкинский городской суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии Артема Аблитарова, сына основателя торговой марки водки «Белуга» Андрея Аблитарова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает Baza, речь идет о приговоре по первому делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении Аблитарова. Оглашение приговора по второму делу по аналогичной статье ожидается через месяц, пишет телеграм-канал.

В августе 2024 года несколько девушек обвинили Аблитарова в том, что он обманом заставлял их брать миллионные кредиты, сообщал РЕН ТВ. Одна из них — Юлия — утверждала, что в мае 2024-го сын основателя «Белуги» узнал о ее доходах, а затем попросил передать ему паспортные данные под предлогом проверки кредитной истории.

Вскоре после этого Юлия получила СМС, в котором сообщалось, что на ее имя был одобрен автокредит. По словам девушки, в ответ на расспросы Аблитаров сказал, что хочет устроить ей «сюрприз». Юлия оценила сумму ущерба в 4,5 млн рублей.

С другой девушкой, которую зовут Елизавета, Аблитаров познакомился весной 2024 года в фитнес-клубе, пишет РЕН ТВ. Она рассказала, что когда отправилась в Грузию к родственникам, мужчина переписал на себя ее автомобиль и продал его. По словам девушки, он также оформил на нее два кредита на сумму в 3,7 млн рублей.

Baza пишет, что при продаже автомобиля Аблитаров подделал подпись Елизаветы в договоре, после чего уговорил девушку взять 3 млн рублей в кредит, заверив, что в оформлении займа помогут его друзья. Девушка заподозрила обман после того, как узнала историю Юлии, и обратилась с заявлением в полицию.

Baza сообщала также о еще одной девушке, пострадавшей от действий Аблитарова, — Эльвире. С ней, как утверждается, сын основателя «Белуги» познакомился в апреле 2024 года, после чего преследовал девушку. По словам Эльвиры, когда она уехала в Геленджик к родственникам, Аблитаров отправился следом за ней. На предложение поехать к нему в отель девушка ответила отказом, после чего мужчина избил ее и порвал одежду, пишет Baza.

Аблитарова задержали и поместили под домашний арест в августе. Однако даже после избрания меры пресечения он продолжал преследовать девушек, утверждает Baza. Одной из них мужчина «настойчиво предлагал встретиться, караулил в кафе и у дома» и отправлял видео, на которых было видно, как он разъезжает по городу в автомобиле с водителем.

Находясь под домашним арестом, Аблитаров также продолжал приходить к одной из девушек на работу, пишет Baza. На видеоролике, снятом в салоне красоты, видно, как он показывает администраторам салона красоты электронный браслет на ноге и говорит, что способен решить любой вопрос за деньги со словами «за деньги — да».