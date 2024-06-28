Трое боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба — Каирбек Бакиев, Ильхан Канмурзаев и Эльдар Машаев — осуждены на сроки от 14 до 16 лет колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет (СК) России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Все осужденные — жители Ставропольского края. Их обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям:

участие в устойчивой вооруженной группе и совершаемых ею преступлениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ);

активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России (ст. 279 УК);

посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК).

По версии следствия, в 1999 году трое подсудимых добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе того же года вооруженные боевики численностью не менее 1 тыс. человек приняли участие в вооруженном мятеже и напали на военных в Дагестане.

В результате атаки 33 человека погибли, еще 34 получили повреждения различной степени тяжести. Южный окружной военный суд приговорил Бакиева к 15 годам лишения свободы, Канмурзаева — к 16 годам и Машаева — к 14.

В СК уточнили, что еще 28 человек по этому уголовному делу объявлены в федеральный и международный розыски. В отношении семи боевиков, в том числе Басаева, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

Что известно о Басаеве и Хаттабе

Шамиль Басаев — чеченский сепаратист, который выступал за отделение Чечни от России. Он брал на себя ответственность за серию крупных терактов на российской территории. В частности, Басаев был одним из организаторов нападения на Буденновск (1995), захвата заложников в «Норд-Осте» (2002) и теракта в Грозном, во время которого убили отца Рамзана Кадырова Ахмата (2004). Российские силовики убили Басаева 10 июля 2006 года в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем) — наемник, полевой командир из Саудовской Аравии. В середине апреля 1996 года его боевики напали на колонну российских военных около чеченского села Ярыш-Марды. В колонне военных находились 200 человек. После нападения, по разным данным, погибли от 73 до 95 служащих.

В 1999 году боевики под руководством Хаттаба совершили серию взрывов на жилые дома. Так, 4 сентября взрыв прогремел в городе Буйнакск. В результате погибли 64 человека, из которых 23 — дети. 8 сентября бомбу заложили в одном из московских домов. Жертвами нападения стали около 100 местных жителей, еще 690 получили ранения.

13 сентября бомба разрушила другой столичный дом — погибли 124 человека. Позднее аналогичный взрыв повторился в Волгодонске. Тогда погибли 19 человек, 87 оказались в больницах. Сотрудничать с Басаевым Хаттаб начал в 1998 году.

По данным Генпрокуратуры, Хаттаб был заказчиком терактов в Минводах, Ессентуках и Черкесске, совершенных в начале 2000-х годов. Чтобы его устранить, российские силовики перехватили направленное ему письмо из Саудовской Аравии, обработали сильным ядом и передали через своих агентов. Он умер в ночь с 19 на 20 марта 2002 года.