Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области не стал удовлетворять ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

В декабре Стрелков обратился к суду с просьбой заменить оставшийся срок на ограничение свободы или другой более мягкий вид наказания, не связанный с изоляцией от общества. По словам адвоката, основанием для отказа в удовлетворении стала характеристика, которую дала Стрелкову администрация исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка.

«Гиркин состоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признает, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных», — привела отрывок из характеристики супруга Стрелкова Мирослава Регинская в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в документе говорится о том, что в случае Стрелкова «цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление».

«Для судьи Шалагиновой этой бумаги было достаточно, для того чтобы в замене наказания на более мягкий его вид, не связанный с лишением свободы, отказать», — отметил Молохов.

Регинская, в свою очередь, призналась, что сам Стрелков не рассчитывал на положительное решение по своему ходатайству и отказался от участия в судебном заседании. Она также выразила скептическое отношение к характеристике администрации колонии, где утверждается, что Стрелков «не зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный работник» и обладает «низкой способностью руководить собственным поведением в эмоционально-сложной или экстремальной ситуации».

«Возникает много риторических вопросов. Например, как, все-таки, человек с такими качествами дослужился до полковника ФСБ и стал Министром Обороны ДНР? И какую конкретно идеологию, все-таки, мой муж исповедует, изучает, пропагандирует? Каждый отвечает на них сам для себя», — написала она.

Молохов добавил, что в ходе судебного разбирательства удалось установить, что поданная характеристика «не отвечает требованиям допустимости и достоверности». По его словам, к лету сторона защиты планирует обжаловать решение в Кировском областном суде и подать новое ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве по делу о публичных призывах к экстремизму в сети. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его публикации о положении в Крыму. Стрелков отказался признавать вину и в январе 2024 года был приговорен к четырем годам колонии общего режима.