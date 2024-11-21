Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев по вопросам ЖКХ приговорен Мещанским судом Москвы к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Лавленцев Владимир Александрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и по совокупности преступлений суд окончательно назначил Лавленцеву В.А. 13 лет лишения свободы, со штрафом, с ограничением свободы сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Помимо Лавленцева, суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы его делового партнера, гендиректора ООО ВО “Технопромэкспорт” Игоря Забирана.

Лавленцев должен будет выплатить штраф на сумму 132,9 млн рублей, а Забиран — 54 млн рублей, пишет ТАСС. Помимо этого, суд взыскал с Лавленцева 2,685 млрд рублей из-за ущерба, причиненного предпринимателю Геннадию Тимченко.

Как следует из материалов дела, бывший вице-губернатор получил от Тимченко несколько займов на сумму более 2 млрд 680 млн рублей для развития бизнеса и присвоил эти средства. Аналогичным образом Лавленцев поступил с 30 млн рублей, которые были выделены его компании для технических работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции ДК в Реутове, и не выполнил до конца своих обязательств.

По версии следствия, в 2018 году Лавленцев в статусе руководителя компании “Горкапстрой” подписал соглашение о геодезических исследованиях в рамках подготовки к строительству дороги от Лобни до аэропорта Шереметьево, а также автомоста в Мытищах. Хотя работы не были выполнены в полном объеме, на счет компании были переведены 10 млн рублей, присвоенные Лавленцевым.

Последний эпизод дела касается строительного контроля объектов культурного назначения в Севастополе, Калининграде и Кемерове, для обеспечения которого структура “Горкапстроя” подписала контракт с Фондом проектов социального и культурного назначения “Национальное и культурное наследие», чьим руководителем являлся Забиран. Работы, за которые “Горкапстрою” заплатили около 600 млн рублей, не были проведены, а выделенные на них средства Лавленцев присвоил при содействии Забирана.

Хорошевский районный суд Москвы принял исковое заявление миллиардера Геннадия Тимченко 18 мая. О задержании Лавленцева стало известно в середине июля. Он занимал должность вице-губернатора с 2013 по 2014 годы, а в 2015-2018 годах занимал позицию главного федерального инспектора аппарата полпреда президента России в ЦФО по Москве.