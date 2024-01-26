Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* по делу о «фейках» про армию. Об этом свидетельствуют данные в картотеке суда.

Дело зарегистрировано 26 января. Фейгин* обвиняется по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

Марк Фейгин* занимался адвокатской практикой с начала 2000-х годов. Он защищал в суде участниц группы Pussy Riot и украинку Надежду Савченко.

В 2018 году Хамовнический суд Москвы лишил Фейгина* статуса адвоката. Коллегия Адвокатской палаты Москвы посчитала его поведение неэтичным из-за употребления нецензурной лексики в соцсетях в отношении других адвокатов и их клиентов. Речь шла, в частности, об адвокате Сталине Гуревич и журналисте, блогере Анатолии Шарии. Фейгин* пытался оспорить решение суда.

В апреле 2022 года Минюст внес Фейгина* в реестр иностранных агентов. В октябре 2023 года российское МВД объявило его в розыск.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иностранных агентов