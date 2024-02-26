Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна* по обвинению в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), следует из карточки дела. Первой внимание на соответствующую информацию на сайте суда обратила «Медиазона»*.

Как сообщал телеграм-канал Baza, дело против мультипликатора следователи завели в середине октября 2023 года. Причиной стал пост в телеграм-канале Мунтяна*, опубликованный в апреле 2022 года, в котором он сообщил, что российские военные якобы расстреляли 280 украинских граждан. Если вина аниматора будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Сам Мунтян* находится не в России.

В апреле Минюст включил создателя Mr. Freeman в реестр иностранных агентов. Как утверждают в ведомстве, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, а также собирал средства в поддержку Украины.

В декабре аниматора оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, а затем МВД объявило объявило его в розыск по уголовной статье.

Хорошевский суд Москвы также зарегистрировал материалы о заочном заключении под стражу политика. бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*. Ему также вменяют совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Заседание по его делу назначено на 27 февраля 10:00 мск, следует из информации на сайте суда.

Об уголовном деле сам оппозиционер рассказал в октябре 2023 года, опубликовав в телеграм-канале соответствующее постановление. Поводом для преследования Гудкова* стал его ролик, размещенный в соцсетях в апреле 2022 года, где политик подводит итоги двух месяцев боевых действий на Украине.

Гудков* уехал из России в 2021 году, в феврале 2023 года Минюст внес его в перечень иноагентов. По версии ведомства, политик призывал к предоставлению вооружения Украине, введению санкций в отношении России, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов