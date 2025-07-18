2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор бывшей ведущей ВГТРК Фариде Курбангалеевой* по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Экс-телеведущая приговорена к восьми годам колонии общего режима.

Помимо Курбангалеевой*, приговор по делу об оправдании терроризма был вынесен участнику Легиона «Свобода России»*** (формирование ВСУ) Алексею Барановскому**. Он приговорен к шести годам колонии общего режима. Также суд лишил Курбангалееву* и Барановского** права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, на 4 года. Срок наказания будет исчисляться с момента их задержания при пересечении границы России.

Фарида Курбангалеева* с 2007 года вела программу «Вести» на канале «Россия-1». После присоединения Крыма и начала военных действий в Донбассе она уволилась и переехала в Чехию, где живет с 2018 года.

В 2024 году на YouTube-канале Курбангалеевой* было опубликовано интервью с участником Легиона «Свобода России»*** (формирование ВСУ) Алексеем Барановским**. После этого Минюст России внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. В ведомстве это объяснили тем, что экс-ведущая ВГТРК выступала против боевых действий на Украине, распространяла материалы других иноагентов, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российских Вооруженных сил.

В конце июня 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-ведущую. После этого в своих социальных сетях журналистка рассказала, что Генпрокуратура России якобы направила запрос на ее экстрадицию из Чехии.

* признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга



**признан в России иноагентом

*** запрещенная в России террористическая организация