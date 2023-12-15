Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева по делу о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), пишет «Интерфакс».

Кроме того, суд запретил Вырыпаеву на протяжении четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Обвинение просило назначить режиссеру десять лет колонии.

Об уголовном деле стало известно весной 2023 года — «Медиазона»* писала, что Басманный суд заочно арестовал Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского* по делу о «фейках» про армию. В мае МВД объявило режиссера в розыск.

Как отмечает «Медиазона»*, в зале суда прокурор представил Вырыпаева «уроженцем из Иркутска без определенного места жительства». По его словам, Вырыпаев не был в России с 2020 года: сначала улетел в Турцию, а сейчас живет в Варшаве. По данным издания, Россия требовала экстрадировать режиссера из Польши, но получила отказ.

Поводом для возбуждения дела против Вырыпаева, как писала SotaVision*, стали несколько интервью режиссера — на чикагском радио Radio NVC, ютуб-каналам «Ходорковский Live»* и «ОВД-Инфо»*, а также ряд публикаций на его личном сайте.

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