Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России песен «Больше», «Джип», «Марафет» и «Narko-9» рэпера Молодой Калуга (настоящее имя — Михаил Калугин). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

В качестве обоснования иска прокурора было указано обращение руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в прокуратуру Василеостровского района. Тексты песен были направлены на исследование в Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования им К. Д. Ушинского для того, чтобы получить «суждения лица, обладающего специальными познаниями».

Как следует из экспертного заключения, содержание композиций содержит признаки нарушения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», так как в них «с психолого-педагогической позиции имеются признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».

Помимо этого, в заключении утверждается, что тексты четырех указанных песен Молодого Калуги могут вызвать у детей «желание употребить алкогольную и спиртосодержащую продукцию», содержат признаки пропаганды наркотических средств и асоциального образа жизни, нецензурную брань, а также могут послужить обоснованием или оправданием насилия.

В связи с этим, суд признал запрещенными к распространению тексты песен на сайтах AZ Lyrics и Genius, а также сами треки на сайтах Soundcloud и Muzmo.

Ранее сообщалось, что в отношении автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) завели административное дело о пропаганде наркотических средств. В судебных материалах было указано, что протокол составили сотрудники московского управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России. Дело было направлено для рассмотрения в Никулинский суд Москвы.