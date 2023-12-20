Верховный суд Колорадо запретил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате. Если решение вступит в силу, он не будет представлен в избирательных бюллетенях Колорадо, передает CNN.

Такое постановление суд вынес на основании 14-й поправки Конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они принимали в мятеже.

По данным телеканала, исключение Трампа из праймериз в Колорадо поддержали четыре судьи, трое выступили против. Решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года, и экс-президент сможет подать апелляцию в Верховный суд США.

5 января завершается срок составления списков кандидатов на праймериз Республиканской партии.

Согласно постановлению Верховного суда Колорадо, мятежом признаются события 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа. Митингующие не признали поражение бывшего президента на выборах.

«Трамп не просто спровоцировал восстание. Даже когда осада Капитолия шла полным ходом, он продолжал поддерживать ее, неоднократно требуя от вице-президента [Майка] Пенса отказаться от выполнения своего конституционного долга и призывая сенаторов убедить их прекратить подсчет голосов избирателей. Эти действия представляли собой открытое, добровольное и прямое участие в восстании», — говорится в заключении суда.

По словам представителя команды Трампа, они быстро подадут апелляцию в Верховный суд и попросят отменить это «глубоко недемократическое решение».

Иск об исключении бывшего американского президента из избирательных бюллетеней подала группа республиканцев в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне».

Такие же иски были поданы в суды нескольких штатов. В августе 2023 года окружной судья Флориды Робин Розенберг отклонил иск об исключении Трампа из бюллетеня, пояснив, что «отдельный гражданин не имеет права оспаривать, имеет ли другое лицо право занимать государственную должность».