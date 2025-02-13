Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед аль-Шариф подтвердил, что Россия создаст свою первую военно-морскую базу в Африке, присоединившись к США и Китаю, у которых есть такие базы в Джибути. Об этом, как пишет Guardian, суданский чиновник сообщил в ходе визита в Москву после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Шариф заявил, что Судан и Россия достигли «полного согласия» по вопросу создания российской базы, и для реализации этого проекта теперь «нет никаких препятствий». По его словам, «соглашение уже было подписано [в 2020 году], и нет никаких разногласий», поэтому обеим сторонам нужно только ратифицировать документ.

Красное море — один из самых стратегически важных водных путей в мире, соединяющий Суэцкий канал с Индийским океаном. Через него проходит около 12% мировой торговли.

Судан впервые предложил России создать военно-морскую базу на своем побережье в 2017 году. С этой идеей выступил тогдашний президент страны Омар аль-Башир в ходе визита в Сочи. В 2019 году он был свергнут в ходе государственного переворота.

В 2020 году было подписано соглашение, которое позволяло России держать до четырех военных кораблей, включая атомные, в Судане в течение 25 лет. Однако в документе говорилось, что базы предназначены для логистических целей, носят «оборонительный характер и не направлены против других стран».

В апреле 2023 года между армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) Судана начались боевые действия. Научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute и автор книги о связях Москвы с Африкой Сэмюэл Рамани отметил, что эти события осложнили отношения между Суданом и Россией, поскольку ЧВК «Вагнер» сотрудничала с RSF, а Кремль, «по-видимому, поддерживал суданскую армию». После гибели основателя «Вагнера» Евгения Пригожина Москва «сумела постепенно углубить связи» с суданскими военными, добавил эксперт.

В апреле 2024 года замглавы российского МИД Михаил Богданов съездил в Судан и пообещал его армии «неограниченную» поддержку». Россия также поддержала Судан в Совбезе ООН, наложив вето на резолюцию о прекращении огня между армией страны и RSF. В январе 2025 года США ввели санкции против командующего армией Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана за то, что он «выбрал войну вместо добросовестных переговоров».

Гуманитарные организации называют Судан ареной самого серьезного гуманитарного кризиса в мире, с самым большим числом внутренне перемещенных лиц и угрозой голода во многих районах.