Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, отбывший наказание по обвинению во взятках при строительстве «Газпром Арены» на Крестовском острове, работает в Мариинском театре помощником художественного руководителя — директора по реализации инвестиционно-строительных объектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Ротонда» со ссылкой на пресс-службу театра.

Оганесян больше года работает помощником худрука театра по строительно-инвестиционной деятельности, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения. Худрук и директор Мариинского театра ― Валерий Гергиев.

С 2011 по 2013 год Марат Оганесян возглавлял «Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации», которая выступала заказчиком по проекту строительства второй сцены Мариинского театра. При Оганесяне стройка, длившаяся восемь лет, была завершена.

Мариинка-2 стала одной из самых дорогих в мире театральных площадок: на ее строительство было потрачено 22 млрд рублей. Внешний облик здания новой сцены театра неоднократно подвергался критике. Оганесян обещал, что оно будет выглядеть по-другому после завершения всех работ и включения подсветки. Уже на посту вице-губернатора он признал, что Мариинку-2 можно неправильным решением в области архитектуры.

Оганесян был вице-губернатором Петербурга по вопросам строительства с 2013 года по апрель 2015-го. На этом посту он отвечал за возведение стадиона «Газпром-Арена» на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ноябре 2016 года его задержали и арестовали по делу о хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона и получении взятки в размере 22 млн рублей.

Прокуратура просила приговорить Оганесяна к 16 годам колонии строгого режима, назначить ему штраф в 60 млн рублей и запретить занимать должности на государственной службе в течение семи лет. В мае 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Оганесяна к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Обвинение называло приговор слишком мягким и требовало ужесточить его. С учетом времени, отбытого в СИЗО, Оганесян вышел на свободу в 2022 году.