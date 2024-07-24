Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, среди которых были граждане России, 23 июля затонуло в Южной части Атлантического океана, сообщает The Guardian.

Как сообщает испанское агентство EFE, по меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном. По данным издания, на борту были граждане Испании, России, Индонезии, Перу, Уругвая.

На судне находилось три спасательных надувных плота, однако моряки, по данным The Guardian, смогли воспользоваться только двумя.

Президент комитета по рыболовству Европейского парламента Кармен Креспо заявила, что она внимательно следит за спасательной операцией.

«Мои мысли с рыбаками, которые исчезли на Фолклендских островах, и их семьями. Мы искренне надеемся, что его спасение будет завершено в ближайшее время», — сказала она.

AP пишет, что к спасательной операции привлечено несколько судов и вертолет.

В заявлении правительства Фолклендских островов говорилось, что попытка спасения с помощью поисково-спасательного вертолета в понедельник была отменена из-за «чрезвычайно сложных погодных условий».

Судно Argos Georgia находилось под управлением частной британо-норвежской компании Argos Froyanes Ltd. и ходило под флагом острова Святой Елены. Владелец компании Роберт Эрвик рассказал, что длина судна, построенного в 2018 году, составляет 177 футов, оно может вместить 28 человек. 21 июля Argos Georgia вышло из порта, а на следующий день подало сигнал бедствия. Тогда судно было в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли, столицы Фолклендских островов.

«Наши члены экипажа — настоящие профессионалы, и они регулярно проходят подготовку для таких ситуаций. Мы верим в их способность использовать средства безопасности в меру своих возможностей», — говорится в заявлении компании.