В китайском Гуанчжоу пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста через канал, в результате в воду упал рейсовый автобус. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в 5:30 по местному времени (0:30 мск) в районе Наньша. По данным властей, в упавшем автобусе не было никого, кроме водителя, его ищут водолазы.

При этом South China Morning Post пишет, что в воду упали несколько транспортных средств. Причина столкновения судна с мостом и число пострадавших пока не называются.

Как сообщает «Пэнпай», спасательная служба Наньша направила к месту ЧП 16 сотрудников, которые работают там с профессиональным водолазным снаряжением и подводным поисковым оборудованием. Также из Шэньчжэня был отправлен быстроходный спасательный катер с подкреплением из 9 человек.

Департамент транспорта провинции Гуандун в октябре 2021 года опубликовал документ, где было сказано, что на опорах этого моста необходимо было установить средства предотвращения столкновений. Сейчас этот проект не завершен, так как департамент три раза объявлял о продлении сроков его реализации. Последний раз это произошло в сентябре 2023 года, когда доработку сооружения пообещали закончить до конца августа 2024-го.