В Москве суды начали временно закрывать магазины сети «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Как пишут «Ведомости», по четырем искам уже приняты решения о приостановке работы торговых точек от 60 до 90 суток в связи с нарушением в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, временно закрыты магазины «Светофор» в Новокосино, Тушино и Нагатинском районе, уточняет издание. В материалах судов говорится, что сотрудники Роспотребнадзора выявили множество нарушений в работе торговых точек.

Например, в торговом помещении в Новокосине сотрудники службы обнаружили насекомых, мусор и грязь. Кроме того, там были нарушены правила хранения пищевых и непищевых товаров, а также отсутствовал контроль температурного режима в холодильном оборудовании. В другом магазине Роспотребнадзор снял с реализации почти 165 килограммов недоброкачественной продукции и обнаружил просроченные товары.

Иски подаются по месту расположения торговых точек к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области. На данный момент временно закрытыми могут оказаться не менее 12 магазинов в столице, отмечает издание.

По подсчетам «Ведомостей», по состоянию на 28 января в «Яндекс картах» уже временно не работают шесть из полутора десятков магазинов, по данным 2ГИС — девять из 24 торговых точек. На сайте «Светофора» всего числятся 22 магазина сети в Москве.

Как писали «Известия», проверки сети проводятся по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова после соответствующего обращения в правительство депутата Госдумы Сергея Лисовского, который заявил о многочисленных случаях продажи некачественной и небезопасной продукции.