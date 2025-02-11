Судья Назрановского райсуда Ингушетии Алик Ярыжев лишен неприкосновенности. Такое решение приняла Высшая коллегия конституционного суда России, также она дала согласие на возбуждение в отношении судьи уголовного дела, тем самым удовлетворив представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В Следственном комитете России Ярыжева подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения (ст. 305 УК РФ) по делу застройщиков Адама и Мухажира Картоевых. Во время задержания Картоевых у них изъяли пистолет, гранату и гранатомет за что им грозило не менее шести лет лишения свободы, однако, судья Ярыжев в 2022 году дал им пять лет с отсрочкой наказания и два года условно соответственно.

Судья Ярыжев вынес противозаконное решение по договоренности с бывшим председателем Совета Судей Республики Ингушетии Магомедом Аушевым, утверждает «Комерсантъ». Приговоры, благодаря которым Картоевы вышли на свободу, были отменены вышестоящим судом.

Mash сообщает, что Картоевы якобы пособники террористов баталхаджинцев*, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», а также участвовавших в убийстве генерала Игоря Кириллова.

*террористическая организация, запрещена в РФ