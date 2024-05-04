В нескольких российских регионах прошли снегопады: майский снег выпал в Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Казани и других городах. В Тюмени повреждены десятки машин, а в Свердловской области сотни людей остались без электричества. Местные издания публикуют фотографии, которые невозможно отличить от январских. Какие проблемы создала россиянам погода не по сезону — в материале RTVI.

«Люксовые» сугробы в Свердловской области

Жители Свердловской области из-за сильного снегопада остались без электричества. Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», подобных последствий непогоды в сетевом комплексе Среднего Урала не наблюдалось последние 20 лет.

«Ситуация оценивается как напряженная, но специалисты делают все, чтобы в кратчайшие для таких повреждений сроки восстановить электроснабжение жителей юго-западной части региона», — сообщили в компании.

Ключевые повреждения энергообъектов вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением ЛЭП и падением деревьев из-за резких порывов ветра, а также массивного обледенения из-за ледяного дождя, добавили в пресс-службе. Последствия снегопада устраняют более 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. По данным Shot, без света остались сотни жителей в Ревдинском, Дегтярском и Нижнесергинском городских округах, а также в пригородах Екатеринбурга.

Власти Екатеринбурга объявили о природной чрезвычайной ситуации в городе, отменив запланированную на 4 мая репетицию парада Победы. Местные СМИ сообщают о задержках в движении поездов. Жители областной столицы катаются на санках и ватрушках и лепят снеговиков. Байкеры решили, несмотря на погоду, открыть мотосезон — но большинство пришли на открытие пешком, а один приехавший на мотоцикле забуксовал и упал.

На улицах Екатеринбурга появились «сугробы lux-уровня»; в мэрии города попросили водителей отказаться от использования личного автомобиля, чтобы снизить уровень трафика на дорогах, отметило местное издание «E1.RU». Оно публикует кадры, на которых на улицах города видна снегоуборочная техника. Цены на такси на фоне непогоды «взлетели до космоса», добавляет «E1.RU».

«“Яндекс” еще и подкалывает екатеринбуржцев. Говорит, что на самокате дешевле. Юмористы, блин…», — говорится в публикации.

Снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера, зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона, пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В районах, где установился снежный покров, дневная температура ожидается преимущественно ниже нуля, добавил автор канала.

«Свердловская область: где-то печаль — машины не могут забраться гору, а где-то радость — возобновился лыжный сезон!» — отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Пермском крае нынешнее майское похолодание может стать самым сильным за 20 лет — с 2002 года, сообщил телеграм-канал пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр). Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега (до 30 мм и более), сильное налипание мокрого снега, формирование снежного покрова высотой до 20 см.

Аномальная волна холодов продлится с 2 по 10 мая, из-за чего первая декада станет исключительно холодной, а погода, соответствующая климатической норме мая, установится во второй и третьей декадах.

В ГУ МЧС Прикамья сообщили, что на дороге федерального значения Р-242 «Пермь — Екатеринбург» (Пермский тракт) на территории Кунгурского муниципального и Суксунского городского округов ввели временное ограничение движения для грузового транспорта и автобусов.

Десятки разбитых машин в Тюмени

В Тюмени из-за мощного снегопада повреждены десятки машин: под весом мокрого снега деревья не выдерживают и ломаются, падая на припаркованные во дворах автомобили, пишет «Ура.ру».

Еще вечером пятницы, 3 мая, Тюмень на фоне начавшегося снегопада встала в девятибалльные пробки. Особые затруднения в движении были замечены в центре города и на Московском тракте, сообщало издание «72.RU».

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что за последние 12 часов выпало более 22 мм осадков в виде мокрого снега — половина месячной нормы. Согласно прогнозу, снегопад продолжится в ближайшие дни.

Дорожные службы ночью промели тротуары и обработали проезжую часть автомобильных дорог и мостовых сооружений противогололедными материалами; днем работает 260 единиц дорожной техники и 562 дорожных рабочих, добавил Кухарук.

«По предварительным данным, представленным сетевыми организациями, в некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. Работают бригады по восстановлению», — подчеркнул глава Тюмени.

По его словам, в связи с падением деревьев и веток зафиксировано более 60 обращений. Сформировано 15 бригад, которые ведут работу по сбору сломанных деревьев, уточнил градоначальник.

«Новогодняя метель» в Самаре

Майский снег выпал и в Самарской области. Снегопад, начавшийся в Самаре утром 3 мая, к вечеру усилился и «превратился в настоящую новогоднюю метель», сообщало издание «63.RU». Журналисты опубликовали множество фотографий, предложив посмотреть, «как странно и красиво выглядит происходящее».

«В ночь на воскресенье, 5 мая, в регионе будет от 0 до +2 градусов. В большинстве районов возможны заморозки от -1 до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 9—14 градусов. Осадков не ожидается», — сообщили в Приволжском УГМС.

Жители Самарской области в соцсетях жалуются, что при стоявшей до сих пор теплой погоды у многих на дачах успела зацвести клубника, а теперь будущий урожай оказался под угрозой из-за снегопада.

Метеорологи ранее предупреждали, что в первой декаде мая регион ожидает аномальное похолодание — в среднем на четыре градуса ниже средних многолетних значений температуры в первые майские дни.

«Белоснежное покрывало» в Татарстане

Фото и видео с майскими снегопадами и метелями публикуют в соцсетях жители Татарстана, пишет «Татар-Информ».

«Белоснежное покрывало, полностью укутавшее землю, сняли на камеры гаджетов люди в Камском Устье, водители показали метель на трассе под Набережными Челнами. Небольшой снег выпал в Зеленодольске, Казани и в других городах и районах республики. Местами снег был с сильными порывами ветра», — говорится в публикации.

В Воронеже синоптики ночью зафиксировали 2,4 градуса мороза, это самая низкая температура для этой даты за последние 25 лет. Предыдущий рекорд для 4 мая отмечен в 1999 году, тогда температура воздуха в городе опустилась до 1 градуса мороза, сообщил дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Андрей Гусев агентству ТАСС.