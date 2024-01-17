Прокуратура Белгородской области проверяет, законно ли получил российское гражданство 17-летний участник банды, нападавшей на жителей Белгорода и снимавшей избиения на видео. Об этом сообщает издание «Белгород №1», указывая, что этот подросток якобы является главарем группы. Информация о проверке подтверждена региональной прокуратурой. RTVI собрал все, что известно об этой истории.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Телеграм-канал Baza утверждает, что участник банды, о котором идет речь, является уроженцем Украины, он переехал в Белгородскую область из Харькова, а российское гражданство получил лишь в 2022 году, после чего поступил в московский городской открытый колледж. Другие телеграм-каналы до этого называли его гражданином Азербайджана, о задержанном азербайджанце сообщал и Следственный комитет.

Что еще известно о членах банды

Readovka опубликовала видео с извинениями молодого человека перед «всем русским народом», которое было записано после задержания. «Я совершил большую ошибку. Простите меня, пожалуйста. Такого больше не повторится», — обратился подросток к пострадавшим. Местные СМИ публикуют видео с извинениями еще одного задержанного, который принес извинения всем пострадавшим.

По данным «Базы», задержаны трое 17-летних участников банды и 19-летний Денис Губин, а еще один подозреваемый — 18-летний Денис Стрекалов — все еще находится в розыске. Baza пишет, что он занимается ММА и учится на третьем курсе местного техникума, претензий по поведению и оценкам со стороны преподавателей молодой человек не имел.

Родные Стрекалова рассказали Baza, что он несколько дней не был дома и перестал выходить на связь.

«За неделю до пропажи Денис начал гулять с новой компанией. После этого несколько дней Денис не отвечал на звонки родных, а на днях родители увидели публикации с ним в телеграм-каналах», — пересказывает канал слова близких разыскиваемого.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала всех потерпевших, столкнувшихся с противоправными действиями банды, а также свидетелей нападений оперативно обратиться в правоохранительные органы. По словам Волк, в рамках следственных действий уже опрошен избитый подростками студент-иностранец.

«После изучения видеозаписей мои коллеги из белгородской полиции менее чем за сутки установили личности фигурантов и сейчас принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них ранее были судимы», — уточнила она.

Уголовные дела

Уголовные дела в отношении участников банды возбуждены двумя ведомствами — МВД и СКР. По словам Волк, ГУ МВД по Белгородской области завело дело по ч. 2 ст. 213 УК России — о хулиганских действиях группы лиц. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму 0,5 — 1 млн рублей (или дохода за 3-4 года), принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет.

Следственный комитет России возбудил дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти» (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК и ч.3 ст. 30, пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК (п) соответственно).

Первая статья предусматривает наказание в виде штрафа на 300-600 тыс. рублей (или дохода за два-три года), принудительных работ на два-пять лет и или лишения свободы на три-шесть лет. Наказание по второй статье — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Доклад о ходе следствия по этому делу и «предварительно установленных обстоятельствах» запросил председатель СКР Александр Бастрыкин. В сообщении ведомства подчеркивается, что в проведении следственных действий участвуют сотрудники ФСБ и полиции.

Ход расследования обоих дел взяла под контроль региональная прокуратура, сообщается на ее сайте.

Задержание фигурантов

Прокуратура Белгородской области утром 17 января сообщила, что «установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пять лиц задержано». Днем, в 14:31 мск, Ирина Волк написала в своем телеграм-канале, что «задержан подозреваемый в противоправных действиях в отношении жителей города». СМИ расценили это как сообщение о задержании шестого предполагаемого участника банды.

При этом примерно через час представитель МВД России добавила, что задержанному предъявлено обвинение, и при этом уточнила: «Установлены личности остальных участников нападений, которые совершили не менее пяти противоправных деяний. Принимаются меры к их розыску и задержанию».

Чем занималась белгородская банда

О том, что группа подростков нападает на жителей Белгорода, избивая и оскорбляя их, а также снимает эти действия на видео и выкладывает ролики в соцсети, стало известно 16 января. В частности, издание «Бел.Ру» сообщало, что региональное управление МВД обнаружило телеграм-канал, в котором публиковались видеозаписи нападений, и инициировало розыск предполагаемых участников банды.

Местные жители, изучив ролики, отметили, что в одном из видео нападавший во время избиения прохожего цитирует реплику Кощея из сериала «Слово пацана»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне все, и я все пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!». Из-за этого в городских и областных сетевых пабликах начали высказывать предположения, что действия банды вдохновлены сериалом.

Телеграм-канал «Белгород | Фонарь» опубликовал рассказ своей подписчицы Надежды, которая утверждала, что участники банды 30 декабря «кошмарили» подростков в торговом комплексе «МегаГринн», вымогая деньги под угрозой избиения. Женщина рассказала, что они подходили и к ее сыну, который пришел в кино с друзьями: «Сын показал, что на балансе карты у него 6 рублей, а вот однокласснику пришлось скинуть им все деньги с карты».

На вопрос о том, обратился ли кто-то из пострадавших в полицию, Надежда ответила, что этого не произошло, потому что многие родители увезли детей из Белгорода после ракетного удара.

Кто и как отреагировал на историю с белгородской бандой

Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн привел эту историю как аргумент в пользу того, что в России необходимо как можно скорее запретить треш-стримы на законодательном уровне.

«Если закон о треш-стримах к ним пока, к сожалению, еще не применим, то, помимо всего прочего и очевидного, за выкрики “Иди сюда, сука русская” у нас в УК статья имеется», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Военкор Александр Коц, комментируя проверку законности получения российского гражданства одним из участников группы, написал, что если будут выявлены нарушения, то наказание должны понести и те, кто их совершил. «У нас не раз уже в подобных случаях различных упырей лишали российского паспорта. Но ничего не было слышно о наказании тех, кто его выдал с нарушением законодательства», — обратил внимание он.

Телеграм-канал «Два майора» назвал участников белгородской банды «идиотами, подрывающими стабильность России изнутри» и предложил отправить их «максимально укреплять свои знания в общественно-политической подготовке» на «учебные места в Крынках, Авдеевке, у Работино и Вербового, под Синьковкой и Новомихайловкой», в штурмовые отряды или саперами.