Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести обязательную воинскую повинность с возможностью прохождения альтернативной службы в случае победы возглавляемой им Консервативной партии на выборах в парламент. Об этом он написал в авторской статье, опубликованной газетой The Mail on Sunday.

По словам британского председателя правительства, все совершеннолетние граждане, независимо от пола, должны будут выбрать между годовой программой в вооруженных силах или 25 днями в году (то есть двумя выходными каждый месяц) на альтернативной службе, например, в пожарной и спасательной службах, полиции или Национальной службе здравоохранения.

Сунак отметил, что национальная служба — это не воинский призыв, поскольку на годовую «стажировку» в армию смогут попасть только желающие, успешно сдавшие сложные вступительные экзамены, а подавляющее большинство выпускников не будут служить в вооруженных силах.

«Эта новая национальная служба даст будущему поколению возможность приобрести ценные жизненные навыки, одновременно внося свой вклад в развитие нашей страны», — говорится в статье.

Сунак пояснил, что служба в армии не станет новым «военным призывом» — на нее поступят лишь те, кто добровольно выберут соответствующую возможность.

Премьер Великобритании добавил, что он с нетерпением ждет, когда две его дочери пройдут национальную службу.

«Гражданство влечет за собой не только права, но и обязательства. Быть британцем — это больше, чем просто очередь, в которую ты встаешь на паспортном контроле», — заключил Сунак.

Как пишет The Mail on Sunday, план по возвращению национальной службы, которую впервые ввели в стране после Второй мировой войны, составлялся втайне и только ближайшие советники Сунака были посвящены в детали.

Согласно информации издания, возвращение службы обусловлено растущей угрозой со стороны России и Китая, а также большим числом безработной молодежи. Сейчас около 750 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не имеют работы и нередко оказываются вовлеченными в преступную деятельность.

Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 4 июля. В четверг, 23 мая, стартовали предвыборные кампании кандидатов.

Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.

В январе Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае войны с Россией. Он выразил мнение, что действующие силы «слишком малы» для такого конфликта такого масштаба.