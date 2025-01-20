Супруги-москвичи Андрей и Ирина Воропаевы признаны виновными в доведении до самоубийства 14-летнего мальчика, который приходился мужчине сыном, а женщине — пасынком. Приговор вынес Троицкий районный суд Москвы: мужу дали 3,5 года колонии строгого режима, жене — 4,5 года колонии общего режима.

Воропаевым вменили п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК — доведение до самоубийства несовершеннолетнего (или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, суд частично удовлетворил сопутствующий гражданский иск, поданный потерпевшей — родственницей погибшего подростка.

Рассмотрение дела Воропаевых было повторным и проходило согласно постановлению апелляционного суда, который в ноябре 2024 года отменил решение Троицкого райсуда двухлетней давности в связи с «нарушениями уголовно-процессуального закона». Изначально Ирина Воропаева была приговорена к 9 годам колонии, ее супруг получил 8,5 года лишения свободы. Максимальный срок наказания по статье, которую им вменили, составляет 10 лет.

Что известно о деле Воропаевых

Воропаевы поженились в 2017 году. У 44-летней разведенной Ирины была взрослая дочь от первого брака, у овдовевшего два года назад 36-летнего Андрея — 12-летний сын, за которым присматривали бабушки, пока отец работал на нефтебазе в другом регионе. Впоследствии Ирина сообщила журналистам, что родная мать мальчика умерла после длительного злоупотребления алкоголем, когда ему было 9 лет.

Воропаевы поселились в коттедже Ирины в элитном поселке Вороновское в Новой Москве вместе с обоими детьми. Мальчик страдал ожирением третьей степени и имел около 20 кг лишнего веса. Его сводная сестра Анжелика впоследствии утверждала, что Ирина, будучи медиком по профессии, всячески пыталась помочь и поддержать пасынка на пути к похудению. Сама девушка, по ее словам, занималась с подростком английским языком.

Воропаева водила мальчика по врачам, включая психолога, поскольку он боялся темноты и спал при свете. Кроме того, связи с переездом в Вороново его перевели в кадетскую школу, где он стал мишенью для травли одноклассников. Однако за два года, судя по публикациям СМИ, подросток сильно изменился и похудел. На 14-й день рождения родители подарили ему новый компьютер, семья планировала совместные поездки.

Но через неделю после праздника Анжелика нашла сводного брата мертвым в его комнате: он покончил с собой, оставив предсмертное послание. Первыми о возможной причастности Воропаевых к гибели мальчика заявили их соседи по элитному коттеджному поселку, хотя большинство местных жителей характеризовали семью положительно и отмечали хорошее отношение родителей к сыну.

Как смерть ребенка стала темой для ток-шоу на ТВ

Дело получило широкую огласку, поскольку было выбрано в качестве темы выпуска популярного ток-шоу на федеральном ТВ. Одна из бабушек умершего мальчика заявила в студии, что внука крайне редко отпускали к ней в гости, и он намеренно вызывал у себя рвоту после еды. Пожилая женщина обвинила родителей мальчика в том, что дома его постоянно взвешивали и «считали каждый грамм».

Расследование было поручено сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета. В материалах дела говорилось, что у Воропаевой были конфликты с пасынком на фоне «жесткого обращения и систематического унижения человеческого достоинства» с ее стороны. На основе свидетельских показаний следствие сделало вывод, что мачеха систематически унижала подростка на почве лишнего веса и заставляла сидеть на жестких диетах. При этом знакомый с материалами дела источник ТАСС утверждал, что у погибшего ребенка было расстройство психики.

Ирина Воропаева вину не признала. Ее адвокат отмечала, что обвинения по статье об умышленном доведении до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору крайне редко выдвигаются в отношении законных опекунов. По словам представителя защиты, следствие не предоставило конкретных доказательство того, что мачеха доводила подростка до самоубийства. Сама Воропаева, напротив, настаивает на том, что пыталась помочь пасынку.