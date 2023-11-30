В Европе раннее наступление зимних холодов привело к обильным снегопадам, массовым отключениям электричества, обледенению дорог и гибели людей. В некоторых районах Румынии объявляли красный код опасности погоды, в Болгарии вводили чрезвычайное положение. В привычной к морозам Скандинавии отмечались рекордно низкие для ноября температуры. О последствиях непогоды и прогнозах на начало декабря, — в материале RTVI.

Украина

На Украине из-за непогоды погибли 12 человек, больше 20 пострадали, сообщил 29 ноября в своем телеграм-канале министр внутренних дел Игорь Клименко. Он не уточнил обстоятельства, при которых погибли люди, назвав только регионы, где это произошло: Киев, Одесская, Харьковская и Николаевская области. Более 500 населенных пунктов в 11 областях страны остаются обесточенными.

Обильные снегопады и метель на Украине 26-27 ноября вызвал циклон, действовавший активнее всего на юге, в центральной и северных частях страны. Пришедший ему на смену другой циклон затронул уже в основном западные части Украины и принес ветер порывами 15-22 м/с, дожди и мокрый снег.

По прогнозу Укргидрометцентра, в первой половине декабря погода будет более спокойной и благоприятной, но во второй половине месяца ожидаются «температурные качели», из-за которых возможны густые туманы. Морозы до минус 20 не исключены, но их вероятность незначительна, говорят в метеослужбе.

Молдова

На южные и центральные районы Молдовы 25-26 ноября обрушились метель и сильный ветер. Снегопад привел к отключениям электроснабжения, многие дороги замело. Из-за погодных условий Молдова закрывала два пункта пропуска на границе с Украиной.

По данным МВД республики, в результате непогоды погибли не менее пяти человек: двое стали жертвами ДТП, два тела обнаружили мертвыми в автомобиле, который застрял в снегу, еще один человек насмерть замерз на улице.

Погибшие в машине были супругами. Они неоднократно звонили в экстренные службы, но помощь прибыла только через шесть часов, когда было уже поздно. Полиция возбудила уголовное дело, а группа оппозиционных депутатов парламента Молдовы инициировала проект вотума недоверия правительству, обвинив власти в «неспособности» справиться с катаклизмами.

Румыния

В некоторых уездах Румынии из-за сильного снега и метели в конце прошлой недели объявляли красный код метеоопасности. Национальные и окружные дороги в этих регионах были закрыты, сотни водителей застряли в снегу.

Закрывались также черноморские порты, были отменены десятки поездов. Город Констанца остался без питьевой воды, в ряде населенных пунктов было нарушено электроснабжение, в школах отменили занятия. В горах дул ветер с порывами до 160 км/ч. Согласно данным метеослужбы Румынии, в ближайшие дни подобных экстремальных погодных условий в республике не ожидается.

Болгария

В Болгарии на большей части страны 26 ноября было объявлено чрезвычайное положение. Два человека погибли в ДТП, больше тысячи населенных пунктов остались без электричества. Сильный ветер спровоцировал перекрытия дорог и аварии, а также повалил деревья и линии электропередачи.

В ночь на 3 декабря в Болгарию, как ожидается, снова хлынет холодный воздух, днем осадки пройдут по всей стране.

Западная Европа

В Германии ДТП на заснеженных и обледеневших дорогах привели к гибели двух человек. В федеральной земле Саксония-Анхальт школьный автобус с 16 детьми съехал в кювет на скользкой дороге, обошлось без жертв. Десятки человек в разных регионах страны оказались заблокированы в автомобилях. Власти западной Германии рекомендовали жителям оставаться дома.

Метеорологическая служба страны предупредила, что между северной и южной Европой усилится контраст температур, в связи с чем с 30 ноября по 2 декабря в ФРГ ожидаются сильные осадки, особенно на юге.

На севере Скандинавии наблюдались необычно низкие для ноября температуры, передает Associated Press (AP). На западном побережье Норвегии (город Му-и-Рана) 27 ноября зафиксировали рекордную для этого периода температуру минус 26,4 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году и составлял минус 24 градуса.

Метеобюро Великобритании выпустило предупреждения о непогоде до 1 декабря. На большей части королевства ожидаются ночные заморозки, в некоторых регионах выпадет снег. Похолодание сохранится до конца недели, ночные температуры местами будут «значительно ниже нуля», отметили в метеобюро.