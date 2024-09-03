Российские военные каналы сообщили о ракетном ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Убиты предположительно более сотни человек, пишут z-блогеры. Минобороны не комментировало информацию. Подробности — в материале RTVI.

Утром 3 сентября российские и украинские паблики сообщили о взрывах в Полтаве. В шести областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Удар был нанесен по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Советского Союза Москаленко, сообщил в телеграм-канале сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, училище готовит специалистов радиолокационных станций и радиоэлектронной борьбы. На базе бывшего училища Москаленко действует военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, уточняет ТАСС.

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников», — пишет Рогов.

По словам Рогова, число погибших «исчисляется сотнями». Удар был нанесен баллистическими ракетами по территории 179-го учебно-тренировочного центра войск связи (в/ч А3990), пишет военный эксперт Борис Рожин. Он заявил о 190 убитых, назвав произошедшее «заявкой на самый результативный удар». Предположительно применялся ракетный комплекс «Искандер», следует из сообщения летчика Алексея Воеводы (автор телеграм-канала «Воевода вещает»).

В результате удара погибли 79 человек, на месте находят много «фрагментов тел», сообщил бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на источники в правоохранительных органах Полтавы. «Военный осведомитель» утверждает, что число погибших и раненых «перевалило за сотню». О том, что убитых может быть больше сотни, также пишет военкор Юрий Котенок. «Очень много раненых, в том числе тяжелые и крайне тяжелые», — добавил он.

«Судя по валу видео из Полтавы, объявлений о сборах донорской крови и реакции украинских публичных лиц, <…> удар по местному учебному центру связи оказался крайне результативным», — сделал вывод военный эксперт, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

ВСУ нанесен «существенный урон — в результате атаки были ликвидированы ценные специалисты связи и РЭБ, которых готовят не за два-три дня», добавил он.

На территории учебного центра могли быть иностранные наемники, привлеченные для обучения украинских связистов, предположил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Российские z-паблики ссылаются на пост шведского волонтера Бритты Элвангер, которая рассказала в фейсбуке* о гибели близкого друга и одноклассника в Полтаве. Военные каналы считают, что речь идет о военном инструкторе. Источник ТАСС утверждает, что при ударе в Полтаве убиты и ранены более 300 человек, включая иностранных инструкторов.

Минобороны России не комментировало сообщения об ударе в Полтаве. Ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны Украины сообщило о разрушении одного из зданий неназванного института в результате попадания двух баллистических ракет. О каком именно учреждении идет речь, не уточняется. «Сегодня Полтава переживает страшный день», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «частично разрушено одно из зданий института связи», погиб 41 человек, более 180 ранены. При этом «многих удалось спасти», добавил глава государства. Позже его супруга Елена Зеленская написала в соцсети Х о 47 погибших и 206 раненых.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук утверждает, что пострадали «до 600» человек, десятки погибли. Он возложил ответственность за случившееся в том числе на военное руководство Украины, «которое допустило такое значительное скопление личного состава».

Согласно версии, которую приводит украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на утверждения «некоторых военных», около училища было не построение, а «большое скопление из-за преждевременного выхода из убежища».

Украинские полицейские проводят поквартирный обход в домах, расположенных вблизи училища, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов, добавил он. В Полтавской области объявлен трехдневный траур, сообщил глава региона Филипп Пронин.

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту взрывов в полтавском училище, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Изначально в публикации говорилось, что речь идет о «халатности военных», и называлась статья о небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Позже сообщение отредактировали, убрав из него упоминание конкретной статьи.

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