Не менее 22 человек погибли на севере Пакистана в результате падения в реку Инд автобуса, в котором находились гости свадебного торжества, а также невеста, сообщает телеканал Dawn. Из воды были извлечены 16 тел, поисковая операция продолжается.

«Перевозивший людей автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане… Машина была частью свадебной процессии, направлявшейся в район Чаквал в Пенджабе», — рассказал представитель спасательной службы.

По его словам, невесту нашли живой, она была госпитализирована. Личности других пассажиров также установлены, среди утонувших были женщины.

Представитель полиции добавил, что уже извлечено из реки 16 тел, поиски остальных продолжаются. Соболезнования родственникам погибших уже выразил президент Пакистана Асиф Али Зардари.

По данным Dawn, аварийность в этом районе повышается из-за неблагоприятных климатических условий, пересеченной местности, качества дорожного покрытия, загруженности, а также минимальных правил дорожного движения.

В октябре пассажирский автобус упал в овраг в районе Верхнего Кохистана провинции Хайбер-Пахтунхва. Тогда погибли два человека и пострадали 36.