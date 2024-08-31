В распоряжении RTVI оказался иск Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Горкомхоз», одним из владельцев которого является депутат городской думы Екатеринбурга Николай Вахрушев.

Прокуратура подала в Арбитражный суд иск с просьбой изъять земельный участок в Ревде площадью 20 гектаров у ООО «Горкомхоз», которое получило его сначала в аренду на 49 лет, а затем в собственность для целевого использования — полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Согласно данным СПАРК, одним из основателей компании является депутат городской думы Екатеринбурга Николай Вахрушев.

Основание для изъятия — неправомерная сделка покупки по заниженной (в 2,5 раза) цене. Также в иске говорится о неоднократном размещении на территории ТБО запрещенных типов отходов, и напротив — об отказе от размещения бытовых отходов. Это привело к крупным проблемам с вывозом мусора и росту социальной напряженности в регионе.

«Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено нарушение требований законодательства о землепользовании, природоохранного законодательства, при предоставлении в собственность и использование земельного участка, — говорится в иске.

Согласно документам, земельный участок был передан в аренду ООО «Горкомхоз» в 2007 году, построек на территории не было. В 2011 году администрация Ревды выдала ООО «Горкомхоз» разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию некоего холодного металлического склада. В 2014 представители компании обратились в городскую администрацию с заявлением о предоставлении уже в собственность земельного участка в 20 гектар. Администрация удовлетворила просьбу установив категорию территории как «земли населенных пунктов». Стороны заключили договор купли-продажи, по которому ООО «Горкомхоз» был предоставлен участок под размещение полигона ТБО. Цена земельного участка составила всего 12,5 млн рублей.

«Договор купли-продажи является недействительным по следующим основаниям, — говорится в иске прокуратуры. — Собственник объектов недвижимости имеет исключительно право на приобретение земельного участка, занятого объектом недвижимости и необходимого для его использования. Размер участка должен быть непосредственно связан с функциональным назначением объекта, расположенного там. Иное толкование ведет к тому, что, злоупотребляя правом, возможно без аукциона приобрести участок, размер которого многократно превышает площадь недвижимости. В связи с чем размер участка должен быть экономически обоснованным. Согласно сведениям ЕГРН площадь здания склада составляет 150,7 кв. м. Площадь предоставленного в собственность ООО участка — 200173 кв. м., что значительно превышает площадь участка, находящегося под зданием, и необходимую для его эксплуатации».

Кадастровая стоимость земельного участка составила 443,5 млн рублей — об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области от 2011 года. Выкупная цена составила 31 млн рублей. При этом спорный участок ООО «Горкомхоз» приобрела за 12,5 млн рублей, то есть почти в 2,5 раза ниже выкупной цены. Прокуратура сделала вывод, что земельный участок предоставлен ООО неправомерно — в нарушение требований, установленных ст. 36 ЗК РФ. Заключенный договор купли-продажи от 2014 является недействительным, заявило ведомство. ООО «Горкомхоз», обращаясь с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под объектом недвижимости по льготной цене, планировало использовать земельный участок под размещение полигона ТБО. Это не соответствует определенному законом порядку, подчеркнула прокуратура.

Кроме того, ведомство установило, что ООО «Горкомхоз» допускало нарушения при использовании земельного участка и расположенного на нем полигона твердых бытовых отходов. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора установило, что с 2020 года по настоящее время на полигон вывозили 12 видов отходов, запрещенных к складированию. Также было выявлено «превышение утвержденных лимитов размещения 33 видов отходов».

Незаконная деятельность «Горкомхоза» привела к тому, что региональному оператору ООО «ТБО Экосервис» запретили вывоз отходов на полигон. Окрестные муниципалитеты оказались завалены мусором, с проблемой столкнулись около 300 тысяч жителей области.

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских попросил суд признать недействительным договор купли-продажи земельного участка под ТБО, заключенный между ООО «Горкомхоз» и администрацией Ревды и обязать «Горкомхоз» вернуть министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области участок, а горадминистрацию — вернуть ООО «Горкомхоз» выкупную стоимость в размере 12,5 млн рублей.