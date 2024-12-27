Попытки оспорить продажу имущества, совершенную в связи с отъездом из России на фоне СВО, вряд ли увенчаются успехом, рассказал RTVI Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг». Сделку нельзя признать кабальной, даже если цена была значительно занижена.

По словам юриста, согласно ч. 3 ст. 179 ГК РФ, сделка может быть признана кабальной, если она была заключена на крайне невыгодных условиях из-за стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась. Однако, как подчеркивает Пустовит, СВО не относится к таким обстоятельствам.

“На данный момент подобных дел в судах нет. Даже если бы такие иски были, их перспектива — нулевая, так как СВО стечением тяжелых обстоятельств не является”, — пояснил он.

После объявления частичной мобилизации в 2022 году и волны релокации россиян эксперты рынка недвижимости отмечали резкий рост предложений о срочной продаже жилья. Во всех регионах страны фиксировались дисконты, в Москве они достигали 40%.

Сейчас ситуация изменилась: около 40—45% уехавших в 2022 году вернулись в Россию, отмечают эксперты. Ожидается, что остальные также вернутся после завершения СВО и, вероятно, попытаются восстановить свои «распроданные на панике» активы.