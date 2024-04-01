Убийство мирных людей во время атаки террористов в «Крокус Сити Холле» 22 марта является «прямым родственником» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ, которым подвергаются жители Курской и Белгородской областей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Киевский режим давно ведет в отношении нашей страны полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители, такие, как [глава ГУР Минобороны Украины] Кирилл Буданов или [глава СБУ] Василий Малюк. Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой «родственник» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях», — заявило ведомство.

По мнению СВР, американское руководство опасается, что если в ходе следствия будет обнаружен «киевский след», то это «высветит террористическую природу украинского режима» и создаст для США риск оказаться заподозренными в причастности к международному терроризму.

«По имеющимся у Службы сведениям, американцам не удается добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, не говоря уже о государствах глобального Юга. В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, «как успел остыть пепел» сгоревшего «Крокус сити холла». Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке — подозрительной», — говорится в заявлении.

Ведомства отметило, что «поступающие данные» свидетельствуют о наличии у украинской стороны спутниковой информации от разведки США. СВР также сообщила, что американская агентура занимается работой с российской оппозицией.

“По данным СВР, Штаты уже поручили представителям российской несистемной оппозиции раздувать тему необоснованности попыток властей, чтобы использовать теракт для оправдания спецоперации на Украине”, — рассказали в ведомстве.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они открыли стрельбу и устроили поджог, после чего скрылись с места преступления. Число погибших в результате нападения, по последним данным, составило 144 человека, пострадавших — более 550 человек.

Украина неоднократно отрицала обвинения в причастности к теракту. Ответственность за случившееся взяли на себя представители афганского филиала террористической организации «Исламское государство»* — «Вилаят хорасан»*

В ходе следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» были арестованы девять человек, среди них — четверо предполагаемых исполнителей: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В соответствии со ст. 205 УК РФ о терроризме им грозит пожизненное лишение свободы.