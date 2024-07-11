Служба внешней разведки России (СВР) от своего резидента в Киеве получила данные о поисках США альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы, опубликованной в журнале «Разведчик».

В документе резидента, подписавшегося Стоуном, говорится, что «по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине».

«В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность В. Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается», — написано отчете.

Несмотря на это, как отмечает резидент, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту «до поры до времени», потому что на нем «завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений».

В то же время, согласно шифрограмме, «американцы и европейцы активизировали усилия по поиску альтернативы» президенту Украины — соответствующие контакты якобы установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

Негласная работа также ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, сообщает резидент. В отчете сказано, что «эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них».

«Главное — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики», — говорится в документе.

В декабре 2023 года СВР сообщила, что ведущие страны Запада стали чаще обсуждать необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского. К подобным разговорам высокопоставленных лиц Запада подтолкнули неудачи Украины на поле боя, коррупция в стране, которая, по данным СВР, «приводит в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков». Также сыграла роль неспособность Зеленского «маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», рассказали в российской спецслужбе.

Запад считает, что «Зеленский слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника военной операции с Россией до победного конца», пояснили в СВР. В связи с этим западные страны опасаются, что украинский лидер в случае необходимости не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного «замораживания» конфликта.

Среди кандидатур, которых Запад рассматривает в качестве потенциальных руководителей Украины, российская спецслужба называет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Минобороны страны (ГУР) Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Зеленского сменит другой человек на посту президента Украины в первой половине 2025 года. По словам российского лидера, сейчас Киев выступает за продолжение конфликта, поскольку не хочет проводить президентские выборы.