Жителей Волгограда возмутил визит священника в детский сад, число пострадавших при взрыве Шагонарской ТЭЦ превысило 20, а в Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

В Сарапуле автоинспекторы стали чаще останавливать женщин, сообщает udm-info.ru. Полицейские и юные инспекторы движения дарили женщинам цветы, подарки и теплые пожелания.

Ростовская область

Жителей Ростовской области в социальных сетях начали запугивать раскиданными фонариками со взрывчатыми веществами, сообщает rostovgazeta.ru. Как позже выяснилось, эта информация оказалась фейком.

Республика Татарстан

Татарстан вошел в топ-6 рейтинга российских регионов по сумме налоговых поступлений в 2023 году. Как пишет inkazan.ru, за 12 месяцев прошлого года в регионе собрали 1,3 трлн рублей.

Волгоградская область

Волгоградцев возмутил визит священника в детский сад. Как сообщают novostivolgograda.ru, родителей возмутило, что их заранее не предупредили о приходе православного священника в учреждение.

Свердловская область

В зоопарке Екатеринбурге карликовая бегемотиха Ева, по итогам онлайн-голосования, заняла первое место на конкурсе красоты среди животных, пишет tagilcity.ru.

Тюменская область

Под Тюменью на Велижанском тракте на полном ходу загорелся грузовой автомобиль. Как пишет nashgorod.ru, водители других автомобилей пытались потушить пламя и вызвали на место происшествия спасателей.

Приморский край

В Приморском крае локализован крупный ландшафтный пожар. Огонь бушевал вблизи села Ромашка Хасанского муниципального округа. Как пишет vostokmedia.com, площадь возгорания составила 1 тыс. гектаров. В тушении пожара были задействованы 173 пожарных и спасателей, а также 34 единицы техники.

Башкирия



В Уфе возбудили уголовное дело по статье за надругательства над Вечным огнем. По данным mkset.ru, следствием установлено, что 4 марта подростки в парке имени Ивана Якутова решили с помощью снега потушить Вечный огонь. На видео с камер наблюдения видно, как не с первого раза, но у них это получилось. Спустя некоторое время огонь зажегся снова, в итоге подростки разбежались.

Хакасия

Число пострадавших при взрыве и пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тува возросло до 23 человек. Как пишет newkhakasiya.online, 15 человек доставили в Кызыл санавиацией, шестеро из них сразу поместили в отделении интенсивной терапии. Практически у всех термические ожоги различной степени тяжести и отравление угарным газом.

ХМАО

В Югре подросток упал в колодец во время прогулки. Как пишет muksun.fm, 14-летний парень встал на крышку люка, которая сломалась под его весом. Школьник получил травмы средней степени тяжести. Теперь коммунальное предприятие города Солнечный, которое занималось технической безопасностью и обслуживанием колодцев, обязано выплатить подростку компенсацию в размере 200 тыс рублей.

Белгородская область

Под Белгородом таксист пострадал из-за агрессивного пассажира, пишет bel.ru. По пути водитель такси сделал замечание паре за непристойное поведение в авто. В ходе словесной ссоры пассажир бросил в водителя бутылку с алкоголем и рассек ему голову. Пострадавший обратился с письменным заявлением в полицию.

Пермский край

Председатель СК РФ Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения школьника группой подростков в Перми. Как сообщает properm.ru, по словам местных жителей, эта уже не первый раз нападает на других детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Мать избитого подростка рассказала, что 1 марта ее сына избивали три человека. Мальчик получил сотрясение головного мозга.