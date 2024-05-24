Умерший в 2006 году подросток Карло Акутис может стать первым святым, канонизированным Римско-католической церковью в ХХI веке. Как пишет британская газета The Times, причисление подростка к лику святых стало возможным после того, как папа римский Франциск подтвердил второе связанное с ним чудо.

Акутис родился в Лондоне 3 мая 1991 года у матери-итальянки и отца итало-английского происхождения. Когда он был еще совсем маленьким, семья переехала из Великобритании в Милан.

С раннего детства Акутис отличался набожностью и каждый день причащался. Как рассказала его мать Антония Сальцано, мальчик поддерживал одноклассников, чьи родители переживали развод, защищал сверстников-инвалидов, если над ними издевались, и трудился волонтером — раздавал бездомным в Милане еду и спальные мешки.

Акутис создал тематический сайт о евхаристических чудесах по всему миру и сайты для своего прихода и школы. По сообщению Би-би-си, из-за этой деятельности Акутиса стали называть «инфлюэнсером Бога». 12 октября 2006 года в возрасте 15 лет он умер от лейкемии.

«Я счастлив умереть, потому что прожил свою жизнь, не потратив ни минуты на то, что не понравилось бы Богу», — сказал Акутис родителям незадолго до смерти.

У умершего подростка по всему миру появилось множество поклонников, которые видят в нем образец для подражания для современной молодежи.

Согласно католическому учению, верующие могут помолиться умершим людям, которые, по их мнению, находятся на небесах, и попросить их обратиться к Богу от их имени, отмечает The Times. Случаи, когда после такой молитвы происходит внезапное исцеление, Ватикан может квалифицировать как чудо. Если с именем умершего связывают два чуда, которые подтверждаются подписью папы римского, то его могут причислить к лику святых.

В 2020 году папа римский признал чудом случай, произошедший в 2013 году в Бразилии: после молитвы Акутису выздоровел ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы. Тогда Акутис был причислен к лику блаженных.

Второй случай произошел в 2022 году с 21-летней девушкой из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции. Ее семье сообщили, что она в критическом состоянии, и ее мать отправилась в город Ассизи помолиться за выздоровление дочери на могиле Акутиса. В тот же день девушка начала дышать самостоятельно, а затем к ней вернулась способность двигаться и говорить. Через десять дней ее выписали из отделения интенсивной терапии. Исследование не обнаружило у нее выявленный ранее ушиб головного мозга.

Папа римский подтвердил этот случай как второе чудо, связанное с Акутисом, что позволяет причислить подростка к лику святых. Дата канонизации пока не объявлена, однако она может состояться в следующем году, пишет The Times.