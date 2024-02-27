Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию XZ gGmbH (XZ foundation), учрежденную в Германии в декабре 2022 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой, по запросу которого была проведена соответствующая проверка.

Учредителями организации парламентарий назвал «известных иноагентов» — писателя Михаила Зыгаря* и режиссера Илью Хржановского, гендиректором структуры, по его словам, является Майя Стравинская (в реестре иноагентов на сайте Минюста из всех троих есть только Зыгарь*. — Прим. RTVI).

«Все эти персонажи покинули Россию и из-за границы занимались переписыванием истории, уничижением русской идентичности, изменением культурного кода — народа-победителя, формированием чувства вины за подвиги предков», — утверждает Луговой в своем телеграм-канале.

Депутат убежден, что цель организации состоит в «свержении действующего в России политического строя» и «освещении “свободных от цензуры взглядов и идей” с помощью культуры, искусства и человеческих ценностей».

Луговой заявил, что «XZ-фонды получают значительное финансирование от госорганов Германии, Бельгии, Канады и прочих заинтересованных в провале России структур».

«По итогам проверки, организованной Генпрокуратурой по моему запросу, “XZ gGmbH” признано нежелательной организацией в России», — заключил он.

В числе проектов, созданных при поддержке XZ Foundation, — инициатива под названием «Мост». Согласно информации в аккаунте проекта в соцсети X (бывший Twitter), «Мост» предлагает чат-бот в мессенджере телеграм и сайт «с ответами на тезисы российской пропаганды» в целях «противостояния дезинформации» о военном конфликте между Россией и Украиной.

В аккаунте Майи Стравинской в соцсети X говорится, что она действительно возглавляет XZ Foundation gGmbH — «антивоенную некоммерческую организацию».

Сейчас в опубликованном на сайте Минюста перечне организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, перечислены в общей сложности 142 организации. Ведомство пока официально не внесло XZ Foundation gGmbH в реестр.

Внесение организации в реестр нежелательных организаций влечет за собой запрет на ее деятельность на территории страны. Сотрудничество с такими организациями может привести к привлечению к ответственности граждан России, в том числе к уголовной.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов