В Надеждинском районе Приморского края будут судить школьного педагога — женщину обвиняют в насилии над ребенком. Следствие установило, что учительница неоднократно склеивала первокласснику руки скотчем. Как стало известно 20 июня, районная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

На скамье подсудимых окажется классный руководитель школы № 5 поселка Тавричанка. В материалах дела говорится, что в период с сентября по декабрь 2023 года она использовала физическую силу в отношении ученика 1″Б» класса, в частности заматывала ему руки липкой лентой.

Как пишет PrimaMedia, на женщину многократно жаловались родители школьников, сообщая, что она ругает детей, хватает за волосы, ломает их вещи, рвет тетради. Однако администрация школы не принимала меры.

В итоге в учебном заведении началась прокурорская проверка. Приморское управления СК России предъявило педагогу обвинения по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего соединенном с жестоким обращением с детьми (156 УК РФ). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также учительницу обвиняют в публичном оскорблении сотрудника следственных органов.

Директора школы номер 5 после разгоревшегося скандала уволили.