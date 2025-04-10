Идея депутатов Госдумы маркировать на сайтах знакомств профили людей с судимостью вызывает вопросы и с точки зрения реализации, и закона. Об этом RTVI заявила телеведущая, владелица брачного агентства Роза Сябитова. Она добавила, что готова помочь авторам инициативы.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева рассказала RTVI, что она со своим коллегой Ярославом Самылиным обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой помочь создать на сайтах знакомств маркировку профилей людей с непогашенной судимостью за опасные преступления: изнасилование, побои, убийство, мошенничество. Она добавила, что эта мера может помочь защитить женщин. При этом депутат подчеркнула, что речь идет только о непогашенных судимостях, а сама система «должна работать в автоматическом и защищенном режиме, без раскрытия персональных данных администраторам и владельцам платформ».

«По первому образованию я системный программист, я мыслю системно. Когда идет некое предложение — мне хочется понять, каким образом это будет осуществляться, кто это будет делать, откуда будут поступать данные об этом человеке? Ведь у нас есть все-таки закон о защите личных данных. Не будет ли это нарушением? Это первое», — сообщила Сябитова.

Во-вторых, продолжила она, возникает вопрос: готовы ли авторы инициативы нести ответственность за возможные последствия, если ее реализуют.

«Идея сама по себе как бы правильная — оградить одних людей от других, недобросовестных, скажем так, тем более если те находятся, например, в местах, где они осуждены. Это все понятно. Другой вопрос — а механизм вы проработали? Это же как определенный стартап нужно делать. Вы обратились к людям, которые этим занимаются? А как они этим заниматься будут?» — добавила Сябитова.

Сейчас, напомнила она, нет никаких запретов на регистрацию для плохих мужей или жен, как и для лиц, которые были осуждены, но уже отбыли наказание, а сервисы знакомств не имеют права требовать от них предоставить данные, были ли они судимы.

«У меня свой внутренний сайт знакомств в моем брачном агентстве, я использую интернет как способ передачи информации. Тоже все закрыто — так проще. Клиент может по логину и паролю зайти в нашу внутреннюю базу и просмотреть анкеты, но мы ему гарантируем безопасность, люди работают над этой безопасностью, чтобы данные никуда не просочились. Я юридически, как руководитель данного подразделения, своего брачного агентства, несу ответственность. А там-то кто будет нести?» — задалась вопросом собеседница RTVI.

По ее мнению, для того чтобы такие инициативы были реализованы, нужно создавать своего рода «бизнес-проект с социальной основой» и привлекать для этого «талантливых программистов, менеджеров».

«Предложение хорошее, кто бы спорил. Но вы посчитайте все это, и тогда уже обращайтесь к серьезным людям с таким предложением. А просто вот так сотрясать воздух и бросать, в принципе, правильные идеи, но которые при этом никто не будет реализовывать. <…> Нет, это неправильно, я считаю», — сообщила телеведущая.

Сябитова уточнила, что готова сама подключиться к реализации этой инициативы, если это потребуется.

«Давайте, у меня большой опыт — 30 лет. Из них 20 лет работаю с сайтами знакомств. <…> Даже такой крупный сайт знакомств, который ушел с российских площадок, и то красную кнопку обозначили, тем самым предупредив, что да, здесь есть мошенники, мы ничего с этим не можем сделать. Крупный такой сайт. Уж наверное, у них там специалистов было много», — уточнила собеседница RTVI.

Она добавила, что готова поделиться тем опытом и информацией, которой «нет у депутатов».

«А у меня она есть, есть социологические исследования. Я этим занимаюсь, готова этим делиться. Готова предоставить и статистические справки — что это, как это работает», — резюмировала Сябитова.