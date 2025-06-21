Народная артистка России, актриса театра и кино Валентина Талызина умерла 21 июня 2025 года в возрасте 90 лет, сообщил Театр Моссовета в своем телеграм-канале, выразив соболезнования ее родным и близким. «Огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — говорится в сообщении. О месте и времени прощания с актрисой в театре пообещали объявить позже.

За свою продолжительную карьеру Талызина сыграла свыше 40 главных и центральных ролей в постановках Театра Моссовета и около сотни ролей в кино и телефильмах, по которым ее знают несколько поколений отечественных зрителей. Свой 90-летний юбилей она отметила 22 января на театральной сцене — в роли Графини в «Волках и Овцах».

Наибольшую популярность актрисе принесли роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России». Кроме того, Талызина озвучивала Римму — маму Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино — и, в частности, исполнила для новогоднего выпуска песню «Кабы не было зимы».

В Театре Моссовета напомнили, что Талызина также создала несколько поэтических программ, с которыми выступала в разных российских городах и за границей, а также «много и увлеченно работала на радио, читая стихи, прозу и участвуя в радиоспектаклях».

Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году в семье работников торговли, а с началом войны уехала с матерью в эвакуацию. После школы пошла в Омский сельхозинститут, но после второго курса поступила в ГИТИС, сразу после окончания которого в 1958 году начала служить в Театре Моссовета. Активно сниматься в кино стала в конце 1960-х — начале 1970-х годов: на этот период приходятся ее роли в «Зигзаге удачи», «Стариках разбойниках» и «Большой перемене».

В 1970-1980-х годах на экраны советских кинотеатров ежегодно выходило по несколько фильмов с участием Талызиной, но в основном это были небольшие роли — как в «Афоне», «О бедном гусаре замолвите слово» или «Невероятных приключениях итальянцев в России».

В культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) они с Лией Ахеджаковой сыграли подруг главной героини, но Талызина также озвучивала персонажа Барбары Брыльской, голос которой не звучал на экране из-за польского акцента. Впоследствии она снялась и в «Иронии судьбы. Продолжении» (2007), где сыграла свою же героиню из первой части. Кроме того, актриса озвучивала Ларису Гузееву в фильме «В той области небес».

С 2000-х годов Талызина активно снималась в сериалах: среди ее работ — роли в «Линии судьбы», «Ленинграде», «Достоевском», «Екатерине», «Кухне» и других телепроектах. Муж актрисы — художник Леонид Непомнящий — умер в 2023 году, дочь Ксения Хаирова служит в театре Российской армии, а внучка Анастасия тоже стала популярной актрисой: среди ее последних работ — комедия «Батя 2. Дед», триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым, а также сериал-мюзикл «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Телеграм-канал SHOT пишет, что причиной смерти Талызиной стало онкологическое заболевание. В марте он сообщал, что актриса вызвала скорую из-за плохого самочувствия — тошноты и болей в животе, ее увезли в больницу и на обследовании диагностировали рак поджелудочной железы, после чего направили на амбулаторное лечение. В последнее время она лечилась дома, утверждает канал.

«Московский комсомолец» утверждает, что утром 21 июня сиделка нашла Талызину без сознания и вызвала скорую, но спасти ее не удалось. Издание напомнило, что в марте к актрисе тоже приезжала скорая — из-за приступов аспирации, — но тогда Талызина отказалась от госпитализации.

После начала российской военной операции на Украине Талызина выступала в ее поддержку и осуждала своих коллег, которые критиковали СВО, — в том числе Лию Ахеджакову, с которой играла в «Иронии судьбы», и Аллу Пугачеву, исполнившую песни для этого фильма. Про обеих актриса говорила, что они изменили свои отчества, потому что «захотели быть русскими», и назвала «бессовестными». Ахеджакову Талызина назвала «не актрисой, а типажом», употребила в ее адрес поговорку «Маленькая собачка до старости щенок» и обвинила в том, что она «прилипла» к семье режиссера Эльдара Рязанова.