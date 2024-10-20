Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Анатолий Гридин скончался 18 октября, не дожив одного дня до 95-летнего юбилея. О его смерти сообщила пресс-служба Мариинского театра.

В некрологе на сайте театра говорится, что Гридин был «блистательным характерным танцовщиком и мастером пластической пантомимы», а зрителям запомнился как «харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью».

В Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой сообщили, что 20 октября планировали поздравлять Гридина с юбилеем, но «судьба внесла свои коррективы».

«Артист был неподражаем в постановках Олега Виноградова, Леонида Якобсона и, конечно, Юрия Григоровича, став первым исполнителем партий Северьяна в “Каменном цветке” Прокофьева и Визиря в “Легенде о любви” Меликова», — отмечается в сообщении Академии.

Анатолий Гридин родился в Новосибирске в 1929 году. С 1945 по 1950 годы он служил в местном театре оперы и балета, а в 1952 году был зачислен в труппу Мариинки. В 1969 году актер завершил обучение на факультете театральной режиссуры в Ленинградском институте культуры. В 1981 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Играл Гридин и в кино. Отечественному зрителю он лучше всего знаком по ролям генерала в «Женитьбе Бальзаминова» (1964) и Его сиятельства в телебалете «Анюта».

В 1970-х годах Гридин был балетмейстером «Театра Вельки» в Варшаве, куда перенес академическую версию «Жизели», а в 1980-х стал педагогом хореографического училища в Лейпциге.