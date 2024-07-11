Американский актер Бенджи Грегори, известный по роли маленького Брайана Таннера в популярном сериале «Альф», скончался в возрасте 46 лет, сообщают Deadline и TMZ. Информацию о смерти мужчины подтвердили в офисе судебно-медицинского эксперта по округу Марикопа в штате Аризона.

Источник TMZ рассказал, что труп актера был обнаружен 13 июня в его собственном автомобиле на парковке возле банка в городе Пеория (Аризона). Там же, в салоне машины, лежала мертвая собака Грегори.

Старшая сестра актера Ребекка Херцберг-Пфаффингер сообщила The New York Times, что официальная причина смерти пока не установлена. По ее словам, найденный с Грегори мопс по кличке Ганс был его собакой-компаньоном для эмоциональной поддержки.

Женщина написала в соцсети, что ее брат предположительно заснул в машине после посещения банка и скончался от теплового удара. Журнал People отмечает, что днем 12 июня температура в Пеории превышала 42 градуса Цельсия.

В беседе с TMZ сестра Грегори признала, что актер страдал депрессией, биполярным расстройством и нарушениями сна, из-за которых мог не спать по несколько суток подряд.

Самой известной ролью Бенджи Грегори стал Брайан Таннер — мальчик из сериала «Альф» (ALF), премьера которого состоялась в сентябре 1986 года на телеканале NBC, когда актеру было восемь лет. Он играл одного из двух детей семьи Таннеров, лучшего друга инопланетянина Альфа.

Грегори снимался более чем в сотне эпизодов сериала, который выходил до 1990 года. Ситком повествовал о странных приключениях Гордона Шамвея по прозвищу Альф (Alien Life Form, «инопланетная форма жизни») — пушистого пришельца с планеты Мелмак, который врезается на своем космическом корабле в гараж Таннеров. Живущее в пригороде добродушное семейство прячет инопланетянина в своем загородном доме в калифорнийской долине Сан-Фернандо, чтобы его не нашли члены правительственной оперативной группы по борьбе с пришельцами и любопытные соседи.

Помимо участия во всех четырех сезонах «Альфа», Грегори снимался в еще нескольких телепроектах, включая «Мерфи Браун», «Команду “А”», «Сумеречную зону» и «Панки Брюстера». В 2018 году Warner Bros. заявляла, что хочет перезапустить «Альфа» и якобы уже приступила к работе над ним, но в том же году передумала. Недавно американская компания Shout! Factory объявила, что купила права на сериал и будет выпускать связанный с ним контент.