Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр вышел из состава учредителей компании «Арсенал Инвест» в Санкт-Петеребурге, у него остался только бизнес в Донецке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Согласно документам, компанию «Арсенал Инвест» Янукович младший учредил в мае 2014 года в Санкт-Петербурге.

По данным «РБК Компании», фирма занимается управлением финансово-промышленных групп, а также выращиванием зерновых и масличных культур, добычей нефти и газа.

Как пишет РИА, у сына бывшего президента Украины остались две компании в Донецке — ООО «МАКО Ходинг» и ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен». Их деятельность связана с «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом», «строительством жилых и нежилых зданий», «торговлей розничной прочей в неспециализированных магазинах».

Агентство уточняет, что «МАКО Ходинг» зарегистрирована Януковичем в 2006 году. По данным РБК, компания занималась экспортом угля из Украины.

В октябре 2024 года РИА Новости сообщало, что Александр Янукович получил российское гражданство.

Сын Януковича также занимался бизнесом на Украине. В октябре 2014 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск по делу о служебном подлоге и подделке документов. Тогда он владел компанией «МАКО-Трейдинг», которая специализировалась на экспорте украинского угля. «Forbes Украина» оценила состояние сына президента Януковича в $187 млн. В августе 2022 года Евросоюз ввел в отношении Виктора Януковича и его сына Александра санкции за «за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».