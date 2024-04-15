Сын бывшего генпрокурора России Валентина Степанкова Денис обнаружен мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Накануне на Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Тело мужчины обнаружил [его] отец — бывший генпрокурор России Валентин Степанков, пришедший к нему в гости. По предварительным данным, смерть была естественной. Причиной является острая сердечная недостаточность», — заявил собеседник агентства.

По его словам, на теле Степанкова не было зафиксировано следов насилия. Источник в правоохранительных органах также сообщил РИА Новости, что смерть Степанкова-младшего, по предварительным данным, не несет криминального характера.

«Дома в квартире был закрыт изнутри, я сам приглашал мастера, вынуждены были открывать двери, нашли его на кровати уже мертвым. Кандидат наук юридических, работал в дочерней компании «Росатома». Вскрытие еще сегодня делают, скорее всего, что-то связанное с сердцем», — рассказал Валентин Степанков Msk1.ru.

По его словам, у сына не было проблем со здоровьем. Валентин Степанков начал переживать из-за сына, когда тот перестал выходить на связь перед назначенной встречей.

«С работы в пятницу мы с ним созванивались. Вечером в воскресенье должны были как раз встретиться. И поскольку телефон не отвечал, я вот насторожился и пошел к нему. Мы живем тут друг от друга поблизости, в трех кварталах», — пояснил он.

Валентин Степанков занял должность генерального прокурора России после учреждения этой должности — 5 апреля 1991 года.