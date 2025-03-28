Сын первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, 26-летний Сергей Захарченко стал участником специальной военной операции. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

«Сергей в должности старшего стрелка проходит службу в Добровольческом корпусе, а его подразделение успешно выполняет задачи на Донецком направлении. Отец и сын. Всё, как и должно быть», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.

Также эту информацию подтвердили в Ленинском комсомоле. «Сергей Захарченко, первый секретарь Донецкого рескома ЛКСМ РФ, член молодёжного парламента при Госдуме, сын героически погибшего первого руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко отправился добровольцем на фронта специальной военной операции», — говорится в сообщении комсомола.

Сергей Захарченко в 2023 году, когда ему было 25, вступил в КПРФ. Последние годы он жил в Москве, но, как сам признавался в одном из интервью, чаще бывает в Донецке, возит туда гуманитарную помощь, организовывает волонтерское движение. «Дело отца я не прекращу», — рассказывал Сергей Захарченко в интервью проекту «Свои».

Его отец Александр Захарченко был первым главой ДНР, когда та еще была непризнанной республикой. Всего у него четверо детей. Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар». На посту главы его сменил Денис Пушилин.