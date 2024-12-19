Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян, который больше года находится под арестом в Азербайджане, изолирован от нанятых его семьей адвокатов. Об этом сын Варданяна Давид заявил телеканалу RTVI.

«Ключевая проблема и абсурдность ситуации в том, что единственные представители интересов отца, которые имеют к нему доступ, — это азербайджанские местные юристы. Наши международные юристы ни разу не смогли не то, чтобы увидеть отца, а даже связаться с ним. То есть это полнейший вакуум информации и полная изоляция», — утверждает Давид Варданян.

По его словам, все запросы юристов о посещении Рубена Варданяна были «либо просто проигнорированы, либо отвергнуты». Бывшего госминистра НКР также не могут навещать «независимые врачи».

«Единственное, что было — это осмотр, который сделала государственная больница после его голодовки <…> Есть какие-то визиты, как мы понимаем, от «Красного Креста», но, опять же, этого недостаточно, потому что они достаточно поверхностные», — считает Давид Варданян.

Письма также можно отправлять только через «Красный Крест», у которого «очень жесткий регламент» — не более четырех страниц, уверяет он.

«Они («Красный Крест». — Прим. RTVI) работают как могут, но там тоже очень сильно у них связаны руки. Обычных писем мы не можем отправлять. Как мне говорил отец, он отправлял уже безграничное количество писем за последние полгода. Ни одно из них не дошло до адресата, то есть этот способ коммуникации у нас тоже обрезан», — заявил Давид Варданян.

Сын экс-госминистра Нагорного Карабаха отметил, что созванивается с отцом, но они не могут обсуждать по телефону «какие-то дела». Он также заявил, что семья благодарна местному адвокату, который «рискует своей жизнью».

Давид Варданян подтвердил, что его отцу предъявили 45 обвинений по 20 статьям. По его словам, в уголовном деле 25 тыс. страниц на азербайджанском языке, которые ему устно переводит переводчик, назначенный «следователем и прокуратурой».

«Это достаточно старая стратегия: если у тебя нет нормального дела, то ты просто пишешь вот такую груду макулатуры, я извиняюсь, и пытаешься тем самым утопить своего обвиняемого», — сказал сын экс-госминистра НКР.

Он также сказал, что семья «безумно благодарна» президенту России Владимиру Путину, который выражал надежду, что Азербайджан будет руководствоваться «соображениями гуманитарного характера» в отношении бывших властей Нагорного Карабаха. «Безумно благодарны за такие слова и надеемся, что к ним прислушаются», — сказал он.